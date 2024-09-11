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Gaziantep'te yürek yakan olay, Nurdağı ilçesine bağlı Şatırhüyük Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre İsmail R. (55), henüz bilinmeyen bir nedenle kızı Hatice R. (32) ile tartıştı.

KIZI OLAY YERİNDE CAN VERDİ

AA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine İsmail R. tabancayla kızına ateş etti. Olay yerinde hayatını kaybeden Hatice R'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Jandarma ekipleri, İsmail R'yi suç aleti silahla yakaladı. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.