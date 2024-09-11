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Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde, 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor.

GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, soruşturma sürecinde 2 Eylül'de tutuklanan Narin'in amcası ve Tavşantepe Mahallesi Muhtarı Salim Güran, Bağlar Kaymakamlığı İlçe İdare Kurulu kararıyla tutukluluğundan dolayı muhtarlık görevinden uzaklaştırılarak yerine geçici olarak 1. aza görevlendirildi.

Kesin hüküm verildiğinde Salim Güran'ın muhtarlığının tamamen sona erip ermeyeceğine karar verileceği belirtildi. İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı! Haberi Görüntüle