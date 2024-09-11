Son dakika haberi Narin'in amcası görevden alındı!
Diyarbakır'da, 8 yaşında öldürülen Narin Güran'ın tutuklu olan amcası Tavşantepe Mahallesi Muhtarı Salim Güran, muhtarlık görevinden alındı. Bağlar Kaymakamlığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Salim Güran'ın görevden alındığı bildirildi. Muhtarlık görevini geçici olarak birinci azadaki isim yürütecek.
Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde, 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor.
GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI
Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, soruşturma sürecinde 2 Eylül'de tutuklanan Narin'in amcası ve Tavşantepe Mahallesi Muhtarı Salim Güran, Bağlar Kaymakamlığı İlçe İdare Kurulu kararıyla tutukluluğundan dolayı muhtarlık görevinden uzaklaştırılarak yerine geçici olarak 1. aza görevlendirildi.
Kesin hüküm verildiğinde Salim Güran'ın muhtarlığının tamamen sona erip ermeyeceğine karar verileceği belirtildi.