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        Haberler Magazin Raporda 'Şüpheli ölüm'e yer olmadığı belirtildi - Magazin haberleri

        Raporda 'Şüpheli ölüm'e yer olmadığı belirtildi

        Ahu Tuğba'nın 'şüpheli ölüm'e yer olmadığını içeren otopsi raporu çıktı. Cenazesinin Türkiye'ye nakli bu kez, otopsi raporunu imzalayarak resmiyet kazandıracak olan Miami'deki adli tıp merkezinin müdürünün tatilden dönmesine takıldı

        Giriş: 11.09.2024 - 14:32 Güncelleme: 11.09.2024 - 14:43
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        'Şüpheli ölüm'e yer yok
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        Ahu Tuğba, yıllar önce kızı Anjelik Calvin'in eğitimi için ABD'nin Miami şehrine taşınmıştı. Kızının polis olarak mezun olmasından sonra Miami'ye yerleşen Ahu Tuğba, geçtiğimiz aylarda geçirdiği trafik kazası nedeniyle yaklaşık 8 saat süren zorlu bir ameliyat geçirmişti.

        Ahu Tuğba; hayatını,69 yaşında kaybetti

        Ahu Tuğba, ameliyat sonrasında, mücadele ettiği KOAH'nın da etkisiyle toparlanamamış uzun süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.

        Ahu Tuğba hayatını kaybetti
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        Ahu Tuğba, 1 Eylül'de hayatını kaybetti.

        Kızının isteği üzerine Ahu Tuğba'nın cenazesi, Türkiye'ye getirilerek İstanbul'da defnedilecekti.

        Aradan 10 gün geçmesine rağmen cenazesi, Türkiye'ye henüz getirilemedi.

        Türkiye'de defnedilecek
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        Prosedürler gereği, kişinin ölüm nedeni otopsi raporu çıkmadan 'şüpheli ölüm' kategorisine giriyor. Hal böyle olunca ABD'li yetkililer, Ahu Tuğba'nın cenazesinin ülke dışına çıkarılmasına izin vermiyor.

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        Ahu Tuğba'nın otopsi raporu tamamlandı. Raporda; 'şüpheli ölüm'e yer olmadığı belirtildi.

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        Ne var ki Tuğba'nın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi bir süre daha alacak. Bunun nedeni de Miami'deki adli tıp merkezinin müdürünün izinde olması.

        Ahu Tuğba - Anjelik Calvin

        Otopsi raporu çıksa da adli tıp merkezinin müdürünün imzası olmadan resmiyet kazanmıyor. Bu nedenle de Türkiye Miami Başkonsolosluğu, cenazenin nakli için gerekli işlemleri yapamıyor. Adli tıp merkezinin müdürünün tatilden dönüp otopsi raporunu imzalamasından sonra Ahu Tuğba'nın cenazesi, Türkiye'ye nakledilecek.

        Bunun yanı sıra Anjelik Calvin'in kullanım süresi sona eren ABD pasaportunun yenilenme işlemlerinin de tamamlanması gerekecek.

        Uzun süre bekletilmesinden dolayı Ahu Tuğba'nın cenazesi, Türkiye'ye çelik tabutla nakledilecek.

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        #Ahu Tuğba

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