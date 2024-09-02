Ahu Tuğba'nın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu
Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, ABD'nin Miami kentindeki evinde 69 yaşında yaşamını yitirdi. Ahu Tuğba'nın vefatı sinema ve müzik dünyasından pek çok ismi yasa boğdu
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Ahu Tuğba, dün Miami'de hayatını kaybetti.
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69 yaşındaki Ahu Tuğba'nın ölüm haberini duyuran Film-San Vakfı Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu, cenazenin Miami'den İstanbul'a getirilmesi için belediye birimleriyle irtibata geçildiğini açıkladı.
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ORGANLARINI BAĞIŞLAMIŞTI
Ahu Tuğba, 2013'te yakalandığı akciğer rahatsızlığının tedavisi sürecinde vasiyetini hazırlattığını ve organlarını bağışladığını söylemişti. Vasiyetinin içeriğini açıklamayan Tuğba, şu ifadeleri kullanmıştı: Akciğerim alınacaktı. Ameliyata girecektim. Kızıma ameliyat olacağımı söylemedim, 'Bodrum’da evde uyuyorum' dedim. Anestezi yasak olduğu için vasiyetnamemi yazdım. Ameliyata gideceğim gün direk noteri çağırdım yanıma. Vasiyetimi yazdırdım. Çünkü "anestezi yasak" dediler bana. Organlarımı da bağışladım. Ameliyattan sonra yaşayacağım mı, öleceğim mi bilmiyordum. En büyük korkum kızımı bir daha görememekti yani. Ölümden korktuğum yoktu benim. Ben sevk edilirken kızım Bodrum’a geldi. Beni Bodrum’da zannediyordu. "Bir oteldeyim" dedim. Ben İzmir’den İstanbul’a giderken yolumu İzmir’den Bodrum’a çevirdim. Hayatımda ilk kez kızıma yalan söyledim. Onun bunları hissedip gelmesi bir mucizeydi yani. Yaşıyor olmam ameliyat olmamı engelleyen kızımdı. Doktorum tarafından ameliyata gerek olmadığı söylendi.
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Ahu Tuğba'nın vefatı pek çok ünlü ismi de üzüntüye boğdu.
HÜLYA KOÇYİĞİT
Sadece oyunculuğuyla değil açık sözlü, güçlü kişiliğiyle de çok sevilen Ahu Tuğba’nın vefat haberini üzülerek öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine sabır diliyorum.
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SERPİL ÇAKMAKLI
Bazı günler vardır ya hiç uzun saatler sosyal medyaya girmediğiniz işte o günlerden bir gün ve telefonumun şarjı bitmiş farkında bile olmadım. Telefonumu açtığım an arkadaşlarımdan o kadar çok sesli mesajlar gelmiş dinlediğim an yıkıldım. Canım Ahu'mu kaybetmişiz. Merve'mi de kendi kızı gibi çok severdi, Merve de kendisini. Bazı dönemler birbirimizi kırdık, boş sebeplerle gençlik döneminde karşı karşıya geldik. Ne yaşandıysa yaşandı, seninle yıllarımız geçti. Çocuklarımız birlikte aynı okulda okudular tatillere çıktık birlikte o kadar çok anı biriktirdik, ağladık, güldük eğlendik. Artık yoksun çok çok üzgünüm sana veda edemedim uzun yıllar oldu seni görmeyeli ABD'de olmandan dolayı... Seninle çekilen o kadar çok fotoğrafımız olmasına rağmen gazetede çıkan bu kare ile sana veda ediyorum. Mekânın cennet, ruhun şad olsun güzel gözlüm. Yeşilçam'ın, bizlerin başı sağolsun. Kayıplarımız devam ediyor. Acılarımıza bir yenisi daha eklendi. Sinemadan bir Ahu Tuğba geçti sevenlerine ailesine kızımız Anjelik'e sabırlar diliyorum. Anne acısının tarifini yaşayanlar iyi bilirler.
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NURİ ALÇO
Maalesef çok üzgünüm çok. Ahu'muzu kaybettik.
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LALE BELKIS
Çok üzgünüm... Güzeller güzeli Ahu'yu kaybetmişiz. Çok sevdiğim bir dost, bir arkadaş... Hiç kopmamıştık, yurt dışında olduğu için sık sık telefonda konuşurduk. Değerli dostum seni çok özleyeceğim... Ahu, Sevdim seni şarkısını seninle sevmiştim. Toplanıyoruz... Yolun ışıklarla huzur dolsun, mekânın cennet olsun... Unutulmayacaksın.
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EMEL SAYIN
Vefat haberini derin üzüntüsüyle aldığım sevgili Ahu Tuğba'ya, Allah rahmet, tüm sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum.
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SEDA SAYAN
Güle güle güzel yürekli dobra kadın. Allah'ım rahmet eylesin.
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YALÇIN DÜMER
Dünya güzeli can dost iyi arkadaş kelimelerin kifayetsiz kaldığı saatler...
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ÇELİK
Allah rahmet eylesin.