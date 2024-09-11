Yolcu paylaşımında çatışma çıktı! Havalimanında cinayet!
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda turistleri karşılama işi yapan iki grup arasında müşteri paylaşımı nedeniyle silahlı çatışma çıktı. Çatışmada Süleyman Üzümcü hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili 9 şüpheliyi gözaltına aldı. 9 şüpheliden 2'sinin hastanede tedavisi devam ederken 7'si geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi
İstanbul Pendik, Harmandere Mahallesi Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 7 Eylül Cumartesi günü turist yolcu karşılama işi yapan iki grup arasında yolcu paylaşımı yüzünden kavga çıktı.
KONUŞMAK İÇİN BULUŞTULAR
DHA'da yer alan habere göre iki grubun üyeleri durumu konuşmak ve bir anlaşmaya varmak için olay yerinde bir araya geldi.
BİR KİŞİ ÖLDÜ 2 KİŞİ YARALANDI
Ancak tartışma karşılıklı silahların çekilmesiyle silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışma sırasında silahla yaralanan Süleyman Üzümcü hayatını kaybetti. Olayda iki kişi de yaralandı.
9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis kısa süre içinde kavgaya karışanları tespit etti. Düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Hastanede tedavileri devam eden iki şüphelinin de gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı 9'a yükseldi.
7 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Emniyette yapılan sorgularında, şüpheliler, kavgaya karıştıklarını ancak öldürme ve yaralama olaylarını gerçekleştirmediklerini söyledi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, Çevik Kuvvet Otobüsleriyle geniş güvenlik önlemi alınarak adliyeye sevk edildi. Hastanede tedavileri süren 2 şüphelinin ise daha sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.