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        Haberler Ekonomi Para Son dakika: ABD enflasyonu açıklandı - Para Haberleri

        ABD enflasyonu açıklandı

        Ağustos ayında ABD'de yıllık enflasyon yüzde 2.5 aylık enflasyon ise yüzde 0.2 oldu. Yıllık enflasyon böylece Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Verinin ardından Fed'in gelecek hafta 25 baz puanlık faiz indirimine gideceğine dair beklenti güçlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2024 - 15:30 Güncelleme: 11.09.2024 - 15:53
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        Fed'in faiz kararına bir hafta kala piyasaların merakla beklediği ABD ağustos ayı enflasyon verileri açıklandı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ağustosta aylık yüzde 0.2, yıllık olarak ise yüzde 2.5 yükseldi.

        Böylece ABD'de yıllık enflasyon Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Piyasa beklentisi aylık enflasyonun yüzde 0.2, yıllık enflasyonun ise yüzde 2.6 gelmesi yönündeydi.

        Enerji ve gıda fiyatlarının yer almadığı ve Fed'in dikkatle takip ettiği çekirdek TÜFE ağustosta aylık yüzde 0.3 yıllık yüzde 3.2 yükseldi.

        Temmuz ayında tüketici fiyatlarındaki yükseliş yüzde 0.2, yıllık yükseliş ise yüzde 2.9 olmuştu.

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        ENERJİ FİYATLARINDA DÜŞÜŞ

        Ağustos ayında enerji endeksi aylık yüzde 0.8 gerilerken, barınma endeksi yüzde 0.5, gıda endeksi ise yüzde 0.1 yükseldi.

        Enerjideki düşüşte özellikle doğalgaz fiyatlarındaki yüzde 1.9'luk gerileme etkili oldu.

        25 BAZ PUAN BEKLENTİSİ GÜÇLENDİ

        Söz konusu enflasyon verisi piyasalarda Fed'in 25 baz puanlık faiz indirimine gideceği beklentisini güçlendirdi. Karar öncesi 25 baz puan indirim yüzde 66, 50 baz puan indirim ise yüzde 24 ihtimalle fiyatlanıyordu. CME FedWatch Tool verilerine göre ağustos ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından 25 baz puanlık indirim ihtimali yüzde 87'ye yükseldi.

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