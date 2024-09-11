TIME'dan 'Trump' kapağı: Başı belada!

Özellikle kapaklarıyla meşhur ABD'li TIME dergisi, Donald Trump ve Kamala Harris'in 90 dakika süren münazaralarının ardından, "Kamala Harris, Donald Trump'ı nasıl yoldan çıkardı" başlıklı bir kapak yayınladı.

Kapakta golf oynamayı çok seven ve mayıs ayında Başkan Biden'a karşı münazarasında, "Onu golfte de yenerim" diyen Trump'ın golf kıyafetleriyle bir golf arabasında aşağı doğru düştüğü görülüyor.

Cumhuriyetçilere göre ABD artan suç, kontrolsüz göç ve ekonomik sefaletin cehennemine dönmüş durumda. Demokratlara göre ise Trump'ın ektiği bölünme, getirdiği kürtaj yasakları ve zenginleri kayıran ekonomi politikaları ülkeyi kuşatmış durumda.

Ancak TIME'a göre üst düzey Demokratların bile Trump'ın Başkan Joe Biden ile olan rövanşında zafere yelken açtığını kabul ettiği yaz ortasından bu yana başkanlık yarışı dramatik bir şekilde değişti.

"Harris güçlendi ancak yarış hala ortada"

TIME, Trump'ın hala Biden'a karşı yarışıyor olmayı dilediğini ve Harris'in onu sarstığını öne sürüyor.

Dergiye göre Kamala Harris, Trump'ın sahneye ilk çıkışından bu yana geçen dokuz yıl içinde, Demokrat ya da Cumhuriyetçi hiçbir rakibin yapamadığı ölçüde Trump'la soğukkanlı bir şekilde başa çıktı ve onu bu derece kızdırdı.

Başkanlık yarışı çıkmazda. Anketler, Trump ve Harris'in savaş alanı, yani 'salıncak' denilen eyaletlerde başa baş gittiğini ve seçmenlerin her iki tarafının da bu sonbaharda oy verme konusunda bu yılın başlarına kıyasla daha hevesli olduğunu gösteriyor. Dergiye göre Harris, gücünü ustalıkla pekiştirdi ve desteğini artırdı; ama pek çok Amerikalı için hala kapalı bir kutu. Ve Trump şu anda 2016 ya da 2020'de yarışın bu aşamasında olduğundan daha güçlü bir konumda.

Trump ya yenilgiden sonra Beyaz Saray'ı geri kazanan ikinci Başkan olacak ya da modern zamanların en dramatik siyasi çöküşlerinden birine imza atacak.