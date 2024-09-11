"Dilruba adına özür dilerim"

REKLAM advertisement1

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Değiştik' dediler, 'normalleştik' dediler ama millete ve 28 milyonun iradesine hakaret eden bir şahsı 30 Ağustos'ta onur konuğu olarak baş köşeye oturttular. İnsanda biraz mahcubiyet duygusu olur. İnsanda biraz hakaret ve düşünceyi ayıracak kadar feraset olur. Bunun adı tutarsızlıktır" açıklamaları hakkındaki sorulara yanıt verdi.

Özel şunları söyledi: "Aliağa Cezaevi'nde Dilruba ile konuştum. 'Siyasileri bir kenara bak, hazmetmek sorunda, bir grup seçmeni üzmüş olabilir, bunu telafi etmekte fayda var' dedim. Odada görüştüğümde dedim ki 'Bu ifadelerden üzüldüğünü söylemekte fayda var'. Ertesi gün telefonda yine söyledim. Sayın Erdoğan, Dilruba'nın ifadelerini sahipleniyor diyor. Ben ifadelerini sahiplenmiyorum, ifade özgürlüğünü sahipleniyorum, cezaevine konulmasını ölçüsüz ve adaletsiz buluyorum.

REKLAM "AK PARTİLİ SEÇMENDEN ÖZÜR DİLİYORUM" Ben ne demişim de özür dileyim. Suçum neymiş, bilmiyorum. Bir özür istiyorsa, Dilruba'nın açıklamalarına baktığımızda kendi takdiridir. Ben Dilruba adına onun söylediği sözlerden alınmış kim varsa özür dilerim. Şimdi söz sayın Erdoğan'da. AK Parti'ye yakın isimlerin, kalemlerin, yöneticilerin ağzına geleni söylemesi, Atatürk'e, Cumhuriyetin kurucu kadrolarına, CHP'ye hakaret etmesi imtiyaz olabilir mi? Şimdi sıra Erdoğan'da. Kendisinin CHP'li seçmenleri hedef alarak terörist, çürük dediği. Ya da ağzıma alamayacağım ifadelerle Gezi'ye katılanlara sürtük demeleri. Çok sayıda kişiyi üzmüştür. Şimdi sayın Erdoğan özür dilesin ve Türkiye yeni aşamaya geçsin. Madem ki Dilruba'nın sözlerini bize mal ediyorlar. Ben AK Partili seçmenden özür diliyorum.

Hadi sayın Erdoğan da bir adım atsın. O da CHP'lileri, AK Partili olmayanlardan özür dilesin. Şimdi sıra Sayın Erdoğan'da. Uzatın mikrofonları bakalım sayın Erdoğan bunu yapabilecek mi? Yaparsa üstüne bir de bu sürece verdiği katkıdan dolayı, 'normalleşme CHP'ye yarıyor kutuplaşalım' diyen akıldan kopup, milletin taleplerini karşıladığı için kendisine teşekkür ederim. "AKAR'IN KULLANDIĞI İFADELER SON DERECE SORUNLU" Türkiye Narin'e yas tutarken Erdoğan'ın Dilruba'ya, teğmenlere, Hulusi Akar'ın kullandığı ifadeler son derece sorunlu. Bir başka bilgiyi paylaşarak söyleyeyim. Teğmenler kılıç çattılar ya. Birileri diyor ki, 900 kişilerdi 300 kişi katıldı. Yıllardır yapılan 2016'ya kadar resmen yapılan yeminden bahsediyoruz. 2016'dan beri fiilen yapılan yeminden bahsediyoruz. Bu sene siz ayrıldıktan sonra, özene bakın, üstünüze alınıyorsunuz ya, tören bitmiştir Cumhurbaşkanı gitmiştir diye o ritüeli yaptılar. Yok efendim hesap ödeteceğiz yaklaşımları son derece sorunludur. Bu ifadeleri bir an önce terk etmesini, bu meseleyi suni bir sorun hale getirmesi gerektiğini düşünüyorum. Üç kadın harp okulu birincisi oldu. Ne yapacaksın şimdi? İhraç mı edeceksin? Ülkesini seven gencecik çocukların tekrar ettikleri ritüele siyasi anlamlar yüklenmesin. 'Atatürk'ün askeriyiz' diyenler suçlanamaz.

Hulusi Akar'ı kazı kazan gibi kazıdık. Artından bir siyasal İslamcı çıktı. Ta ilk göreve geldiği son güne kadar bir siyasal İslamcıdır. Arkadaşlarının dediği gibi su akar Hulusi Akar. Darbe başarılı olsa başa geçecek kişi, başarılı olmayınca yine bir göreve geldi zaten. Ben ona bu sözleri Meclis genel kurulunda yüzüne söyledim zaten." Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar Haberi Görüntüle