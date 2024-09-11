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        Haberler Ekonomi Kripto Para Küresel kripto para piyasasının değeri Trump-Harris münazarasının ardından düştü - Kripto Para Haberleri

        Küresel kripto para piyasasının değeri Trump-Harris münazarasının ardından düştü

        Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri, Demokrat aday Kamala Harris'in Cumhuriyetçi aday Donald Trump'la yaptığı münazarada daha iyi bir performans sergilediğine yönelik değerlendirmeler nedeniyle düştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 14:56 Güncelleme: 11.09.2024 - 14:59
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        Kripto piyasasında Trump-Harris etkisi
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        Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 1 gerileyerek 1 trilyon 990 milyar dolara geriledi.

        Analistler, Harris’le kripto paraları destekleyen bir tutum sergileyen Trump’ın ilk canlı yayın tartışması nedeniyle kripto para piyasasının gerilediğini belirtti.

        Amerikan medya kuruluşu CNN'in anketine göre, münazarayı izleyen kayıtlı seçmenlerden yüzde 63'ü Harris'in daha iyi performans sergilediğini düşünüyor.

        Trump, 28 Temmuz’da yaptığı açıklamada, ABD'nin, "gezegenin kripto başkenti ve dünyanın Bitcoin süper gücü" olmasını sağlamayı planladığını söylemişti.

        Öte yandan, küresel piyasalarda devam eden resesyon endişelerinin de kripto para piyasası üzerinde olumsuz yönde baskı yarattığı ifade ediliyor.

        Saat 13.00 itibarıyla son 24 saatte fiyatında yüzde 0,75 düşüş yaşayan Bitcoin, 56 bin 684 dolar seviyesine geriledi.

        Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum ise son 24 saatte yüzde 0,85 değer kaybederek 2 bin 329 dolar seviyesine düştü.

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