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        Haberler Ekonomi Otomobil Kordsa'dan elektrikli araçlara özel yeni lastik markası - Otomobil Haberleri

        Kordsa'dan elektrikli araçlara özel yeni lastik markası

        Kordsa, Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen dünyanın önde gelen lastik teknolojisi fuarlarından biri olan Tire Technology Expo 2024'e katıldı. Kordsa fuarda, sürdürülebilir mobilitenin geleceğini şekillendirme taahhüdünü güçlendiren ve elektrikli araçlar pazarını hedefleyen yeni markası REV Technologies'in lansmanını gerçekleştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2024 - 14:47 Güncelleme: 08.04.2024 - 14:47
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        Elektriklilere özel markasını tanıttı
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        Sabancı Holding iştiraklerinden Kordsa, Avrupa'nın önde gelen lastik üretim teknolojisi fuarı Tire Technology Expo 2024'e katıldı. Fuarda Kordsa, sürdürülebilir mobilite yolculuğunda önemli bir adım olan ve elektrikli araçların gerekliliklerini ve ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirdiği yeni markası REV Technologies’in lansmanını gerçekleştirdi.

        Fuarın ilk gününde gerçekleştirdiği lansman ile Kordsa, elektrikli araç segmentinde iş birliği ve inovasyon için yeni kapılar açacak olan REV Technologies markasını tanıttı. Kordsa’nın uzman kadrosuyla katıldığı Tire Technology Expo’da gerçekleştirdiği lansman etkinliği ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

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        SÜRDÜRÜLEBİLİR MOBİLİTE HEDEFİ

        Fuar kapsamında düzenlenen "Malzeme ve kimyasal teknolojilerdeki gelişmeler ve yenilikler” başlıklı konferans oturumunda Kordsa Global Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Doğan Sevim ve Kordsa Global Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Ateş konuşmacı olarak yer aldı ve katılımcılara elektrikli araç lastiklerine yönelik ileri malzeme çözümleri hakkında bilgiler verdi.

        Kordsa’nın Global Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Doğan Sevim, “Elektrikli araçların (Electric Vehicles - EV) pazardaki payının artmasıyla birlikte sürdürülebilir mobilite hedefimizle biz de portföyümüzü çeşitlendirdik. Yeni EV markamız REV Technologies ile sürdürülebilir mobilitenin geleceğini şekillendirme taahhüdümüzü daha da pekiştiriyoruz” şeklinde konuştu.

        REV Technologies'in, müşterilerin elektrikli araç pazarına yönelik talepleri doğrultusunda ortaya çıktığını söyleyen Kordsa Global Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Ateş ise, “Marka, üç kritik değer önermesine odaklanarak inovasyona olan bağlılığımızı özetliyor: Düşük Yuvarlanma Direnci, Gelişmiş Dayanıklılık ve Sürdürülebilirlik. REV Technologies ile yalnızca elektrikli araçların performansını desteklemekle kalmıyoruz. Aynı zamanda lastiklere yönelik ihtiyaçları doğrudan ele alarak araçların verimliliğine ve karbon ayak izinin azaltılmasına katkıda bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

        Fuarın son günü düzenlenen “Döngüsel ekonomi ve sürdürülebilirlik - kimyasallar, malzemeler ve geri dönüşüm” başlıklı oturumda konferans sunumu yapan Kordsa Sürdürülebilirlik Direktörü Nevra Aydoğan ve Kordsa Kimyasallar, Laboratuvarlar ve Kompaunding’den Sorumlu Platform Lideri Gökçe Uğur "Geleceği güçlendirmek için sürdürülebilir lastik takviye malzemeleri" konulu bir sunum gerçekleştirdi.

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