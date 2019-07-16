Yavuz Sultan Selim- Kuzey Çevre Otoyolu, Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Avrasya Tüneli, özel sektör tarafından yap-işlet-devret (YİD) modeliyle inşa edildi. Bu projelerde araç geçiş bedelleri döviz olarak belirlendi.

Devlet, bu projelere belli sayıda araç geçiş garantisi verdi. Araç geçişleri, garanti sınırının altında kalması halinde aradaki farkı devlet ödüyor.

YENİ UYGULAMA

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Kuzey Çevre Otoyolu’nu, IC İçtaş İnşaat–Astaldi konsorsiyumu ICA işletiyor. ICA, 2018 yılının ağustos ayında dolar kurunda yaşanan artışın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na başvurdu. Döviz kurundaki oynaklığa işaret ederek, garanti kapsamında yapılacak ödemelerin hesaplama yönteminde değişiklik talebinde bulundu. Yılın ilk yarısı için ocak, ikinci yarısı için temmuz ayı dolar kurunun esas alınmasını gündeme getirdi. Bu talep “uygun” bulundu.

Buna göre bu yıldan itibaren Yavuz Sultan Selim ve Kuzey Çevre Otoyolu’nun hizmete açılan bölümlerinde, devletin işletmeci şirkete yapacağı garanti ödemelerinde iki farklı tarihteki dolar kuru göz önünde bulundurulacak. Ödemelerde, yılın ilk yarısı için ocak, ikinci yarısı için temmuz ayı dolar kuru esas alınacak. Devlet, 1 Ocak-30 Haziran için aynı yılın temmuz ayında, 1 Temmuz-31 Aralık için izleyen yılın ocak ayında garanti ödemesi yapacak.

İLK ÖDEME İÇİN GERİ SAYIM

Yeni uygulama gereğince 2019’un ilk yarısına ilişkin garanti ödemesinin, en geç 29 Temmuz’da yapılması bekleniyor. Devlet ile işletmeci şirket, garanti kapsamında yapılacak ödemeye ilişkin tutar konusunda son rötuşları yapıyor. Son verilere göre, IC İçtaş İnşaat–Astaldi konsorsiyumu ICA’ya, yaklaşık 1 milyar 400- 1 milyar 450 milyon TL ödeme yapılacak.

OSMANGAZİ’DE 2020

Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi’nin işletmecisi Otoyol Yatırım AŞ’nin de aynı yöntemden yararlanmak üzere hazırlık yaptığı belirtiliyor. İşletmeci, henüz resmi bir başvuruda bulunmadı. Osmangazi’de, “ikili ödeme” uygulamasına 2020 yılında geçilmesi bekleniyor.