Konya'daki Japon Parkı'nda İlkbahar renkleri
Konya ile Japonya'nın Kyoto şehri arasındaki kardeşliği simgeleyen Selçuklu ilçesindeki Japon Kyoto Parkı bahar renkleriyle ziyaretçilerini cezbediyor
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Konya ile Japonya'nın Kyoto şehri arasında kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesince yaptırılan 36 bin metrekarelik Japon Kyoto Parkı, ilkbahar mevsiminin renklerine büründü.
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Selçuklu ilçesindeki Japon Kyoto Parkı doğa renklerinin tüm zenginliğiyle görenleri cezbediyor.
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Japon bitkileri, kameriyeleri, seyir terasları, taş fenerleri, küçük adaları ve doğal tepeleriyle dikkati çeken park, sonbahar güzellikleriyle yoğun ilgi görüyor.
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Parkın havuzundaki renkli balıklar da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
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Stres atmak isteyenlerin uğrak yerlerinden olan park, sıra dışı güzellikler sunarak hoş zaman geçirmeye imkan sağlıyor.
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Pembe tonlarının hakim olduğu parka giden fotoğraf tutkunları, tabloları aratmayan manzaraları, fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştiriyor.
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