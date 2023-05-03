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Haberler Emlak 'Konut'ta elektrik ve gaz etkisi! - Ekonomi Haberleri

'Konut'ta elektrik ve gaz etkisi!

Enflasyon rakamları açıklanırken TÜİK'in yayınladığı ana harcama gruplarından 'konut'un geçtiğimiz aya göre yüzde 1.47 düşüş yaşadığı görüldü. 'Konut', TÜİK'in açıkladığı verilerde 'Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar' olarak hesaplanıyor. Bu grupta yaşanan düşüş elektrik ve gaz fiyatlarında yapılan indirimden kaynaklanıyor

Giriş: 03.05.2023 - 13:50 | Güncelleme: ABONE OL
'Konut'ta elektrik ve gaz etkisi! - Ekonomi Haberleri

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı nisan enflasyon raporunda ana harcama gruplarından 'konut'un yüzde 1.47 düştüğü görüldü. Bu veri, konut fiyatlarının düştüğü şeklinde yorumlandı. Ancak bu kalem, TÜİK'in açıkladığı veriler incelendiğinde 'Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar' olarak hesaplanıyor. 'Konut' olarak açıklanan verideki düşüş, elektrik ve gaz fiyatlarında yapılan indirimden kaynaklanıyor.

Ayrı olarak hesaplanan 'Elektrik, gaz ve diğer yakıtlar'da geçen aya göre yüzde 6,86 düşüş gerçekleşti. Grup içindeki kalemler ayrı ayrı incelendiğinde elektrikte yüzde 15, gazda yüzde 0,59 düşüş yaşandığı görülüyor. 'Su (Şebeke suyu) ve konutla ilgili çeşitli hizmetler'de yüzde 1.73 artış yaşanırken bu rakamlar göz önüne alındığında tek başına konut fiyatlarında düşüş değil yükseliş yaşanmış olarak değerlendiriliyor.

TÜİK'in açıkladığı bir diğer veri olan 'gerçek kira'da ise geçen aya göre yüzde 4.37 fiyat artışı yaşandı.

'KONUT, SU, ELEKTRİK, GAZ VE DİĞER YAKITLAR' 36 AY SONRA İLK KEZ DÜŞTÜ

'Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar' olarak hesaplanan grupta bundan önceki son düşüş Nisan 2020'de yaşanmıştı. Bundan sonraki 35 ay boyunca sürekli artış yaşanmıştı.

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Haberi Hazırlayan : Ahmet Hamdi Girgin

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