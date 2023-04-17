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Konut dışı satışta rekor!

Arsa, tarla, iş yeri gibi gayrimenkulleri kapsayan konut dışı satış, Mart 2023'te tarihi zirveyi gördü. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre; mart ayında gerçekleşen toplam satış işlemlerinin yüzde 59,97'sini konut dışı satışlar oluşturdu. Konut satışı ise yüzde 40,03'te kaldı. Yani ortalama her 10 tapu satış işleminden sadece 4 tanesi konut için yapıldı

Giriş: 17.04.2023 - 13:18 | Güncelleme: ABONE OL
Konut dışı satışta rekor!

2022 yılında konut satışını sollayan konut dışı satış tarihi zirveyi gördü. Arsa, tarla, iş yeri gibi gayrimenkulleri kapsayan konut dışı satış, Mart 2023'te toplam satış işlemlerinin yüzde 59,97'sini oluşturdu.

Konut satışı yüzde 40,03 ile en düşük rakamda kaldı. Yani mart ayında ortalama her 10 tapu satış işleminden sadece 4 tanesi konut için yapıldı.

İLK 3 AYIN ORTALAMASI YÜZDE 58,56

2023'ün ilk 3 ayında ise konut dışı satışın yüzdesi ortalama 58,56 oldu. 021 yılında konut dışı satış, toplam satışların yüzde 50,6'sını kapsayıp konut satışlarını geride bırakırken, 2022'de bu rakam yüzde 54,07'ye yükselmişti.

123 AYIN 81'İNDE KONUT SATIŞI ÖNDE

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 2013'ten beri yayınladığı verileri incelediğimizde; geride kalan 123 ayın 81'inde konut satışı, konut dışı satıştan fazla olarak kayıtlara geçti.

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