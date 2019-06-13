Vestel City, Manisa Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 4 yıldır sürdürdüğü Kodla(Ma)nisa projesinin bu yılki ‘Benim Fikrim Benim Teknolojim’ temalı kapanış festivaline ev sahipliği yaptı.

Türkiye’de bir fabrika içinde yapılan en büyük organizasyon özelliği taşıyan festivalin Manisa başta olmak üzere 20 ilden 300 öğrenci kendi yazdıkları kodlarla hayata geçirdikleri projelerini sergiledi.

Vestel City’nin yeni çamaşır ve kurutma makinası fabrikası alanında kurulan 47 stantta öğrenciler, kodlama eğitimleri sayesinde ortaya çıkardıkları robot teknolojileri, uygulama yazılımları ve 3D yazılımlarını ziyaretçilere sundu.

'ÖNCELİĞİMİZ ENDÜSTRİ 4.0'

Etkinlikte konuşan Vestel Beyaz Eşya Genel Müdürü Erdal Haspolat, "Artık çocuklarımız ileri teknolojiyle küçük yaşlardan itibaren tanışıyor ve bu teknolojiyi hayatın her alanında kullanıyorlar. Kodla(Ma)nisa projesi ile Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden gelen öğrenciler 47 stantta teknolojik çalışmalarını sergilediler. Yapılan yarışmalar sonucunda dereceye girenlere Mehmet Zorlu Vakfı’ndan eğitim süreleri boyunca burs imkanı sağlayacağız. Dileğimiz, gençlerimizin ileride yapacakları çalışmalar ile ülkemizin gelişimine katkı sağlamaları ve gelecekte ülkemizi ileri teknoloji seviyesine ulaştırmaları" dedi.

Endüstri 4.0 dönüşümünün en önemli öncelikleri olduğunu kaydeden Haspolat, "Uzun vadede gelecek vizyonumuza baktığımızda da Endüstri 4.0 kavramı ile ‘Mobilite’ ve ‘Bağlanabilirlik’ teknolojileri, Vestel’in Ar-Ge çalışmalarının da önemli bir ayağını oluşturuyor. Hem birbirleri ile haberleşebilen hem de mobil cihazlar aracılığıyla kontrol edilebilen akıllı ürünleri piyasaya sunmanın yanı sıra bu cihazların bağlantı alt yapısına da yatırım yapacağız. Ar-Ge ve üretim mühendislerimiz arasında ayrı bir takım; robotlar, yapay zeka yazılımları, 3 boyutlu yazıcı gibi pek çok konuda çalışmalarını sürdürüyor" ifadesini kullandı.

Manisa Valisi Ahmet Deniz de, ödül töreninde yaptığı konuşmada, "3 yıldır yerelde gerçekleştirdiğimiz Kodla(Ma)nisa Festivali’ni bu yıl ulusal olarak gerçekleştirdik. Kodlama çok özel bir proje ve 4 yılda ciddi mesafeler alındı" dedi.

DERECEYE GİRENLERE BURS VERİLDİ

Festivalde toplam 73 projenin değerlendirildiği yarışmada, Ulusal Yazılım Kategorisinde Isparta Nazmiye Demirel Ortaokulu’ndan Beril Pekmez, Ulusal Robotik Kategorisinde Mersin Yenişehir Final Okulları’ndan Mustafa Akay, Kodla(Ma)nisa Yazılım Kategorisinde Akhisar İlçesi, Kodla(Ma)nisa Robotik Kategorisi ve Kodla(Ma)nisa Tasarım Kategorisinde Şehzadeler İlçesi hazırladıkları projeler ile 1'inci oldu.

Ayrıca yarışmada hazırladıkları projeler ile Ulusal Yazılım Kategorisinde Şanlıurfa, Ulusal Robotik Kategorisinde Düzce, Kodla(Ma)nisa Yazılım Kategorisinde Yunusemre İlçesi, Kodla(Ma)nisa Robotik Kategorisinde Akhisar İlçesi, Kodla(Ma)nisa Tasarım Kategorisinde Salihli İlçesi Vestel Özel Ödülü aldı. Vestel dereceye giren 12 öğrenciyi Mehmet Zorlu Vakfı’ndan eğitim bursu ile ödüllendirdiğini açıkladı.

Kodla(Ma)nisa Projesi kapsamında, Manisa’nın 17 ilçesindeki 292 okulda toplam 81 bin 505 öğrenci algoritma, code.org, Scratch eğitimleri aldı, bunların yanı sıra çeşitli kodlama platformları (kodu, small basic, app inventor vs.) kullanmayı öğrendi. Manisa Valiliği’nin projesini örnek alan 20 ilde de çocuklara kodlama eğitimleri verildi.