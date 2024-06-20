Kocaeli'de cipin kaldırımda çarptığı 2 yaya öldü

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Kaza, saat 21.30 sıralarında İzmit ilçesi Körfez Mahallesi, Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde meydana geldi.

İzmit istikametine gitmekte olan Gökhan K. yönetimindeki cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu S.A. yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan cip, kaldırımda yürüyen Muhammet Ali Krem ve Ayberk Erkut’u yol kenarındaki duvara sıkıştırıp, savurduktan sonra takla atarak sürüklendi.

Kazada yayalardan Muhammet Ali Krem'in ayağı koparken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Takla atan cipte sıkışan sürücü Gökhan K. çevredekiler tarafından bulunduğu yerden çıkarılırken, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Muhammet Ali Krem ve Ayberk Erkut'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada hayatını kaybeden 2 gencin cenazesi, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Ayakta tedavisi yapılan cipin sürücüsü Gökhan K. polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.