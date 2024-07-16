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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Koç Holding Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı ihalesine teklif verecek - İş-Yaşam Haberleri

        Koç Holding Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı ihalesine teklif verecek

        Koç Holding, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemi ile özelleştirilmesine yönelik olan ihaleye katılacağını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 12:47 Güncelleme: 16.07.2024 - 12:47
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        Koç Holding, Kalamış Marina ihalesine teklif verecek
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        Koç Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şunlar kaydedildi:

        "Bağlı ortaklığımız Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ilan edilen Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıl süreyle 'işletme hakkının verilmesi' yöntemi ile özelleştirilmesine yönelik olarak 16 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek ihaleye katılacak olup, ihalenin kazanılması halinde konuyla ilgili bilgiler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır."

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