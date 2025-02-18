Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.916,89 %0,82
        DOLAR 36,3002 %0,05
        EURO 37,9554 %0,06
        GRAM ALTIN 3.424,97 %0,10
        FAİZ 39,24 %-0,71
        GÜMÜŞ GRAM 38,40 %0,20
        BITCOIN 94.946,00 %-0,07
        GBP/TRY 45,8384 %0,11
        EUR/USD 1,0447 %0,01
        BRENT 75,81 %0,78
        ÇEYREK ALTIN 5.599,82 %0,10
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Koç Holding'den 65.8 milyar dolar gelir - İş-Yaşam Haberleri

        Koç Holding'den 65.8 milyar dolar gelir

        Koç Holding, 2024 yılında konsolide bazda toplam 65,8 milyar dolar gelir elde etti. Sonuçları değerlendiren Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, "Jeopolitik gerginliklerin sürdüğü, küresel belirsizliklerin ise arttığı bir yılı geride bıraktık. Zorluklara rağmen 2024 yılını sağlam finansal yapımızı koruyarak kapattık. Küresel büyüme vizyonumuz ve uzun vadeli stratejik hedeflerimiz doğrultusunda yurt içi ve yurt dışında yatırımlarımıza kararlılıkla devam ettik" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2025 - 20:28 Güncelleme: 18.02.2025 - 20:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Koç Holding'den 65.8 milyar dolar gelir
        ABONE OL
        ABONE OL

        Koç Holding, 2024 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. 2024 yılında konsolide bazda toplam 65,8 milyar ABD doları (USD) gelir elde ederken, 4,4 milyar dolar kombine yatırım gerçekleştirdi. Böylece şirketin son 5 yıldaki kombine yatırımları 14 milyar dolara ulaştı.

        2024 yılı finansal sonuçlarını değerlendiren Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Jeopolitik gerginliklerin sürdüğü, küresel belirsizliklerin ise arttığı bir yılı geride bıraktık. Zorluklara rağmen 2024 yılını sağlam finansal yapımızı koruyarak kapattık. Küresel büyüme vizyonumuz ve uzun vadeli stratejik hedeflerimiz doğrultusunda yurt içi ve yurt dışında yatırımlarımıza kararlılıkla devam ettik” dedi.

        REKLAM

        Türkiye’nin geleceğine duydukları güvenle yurt içinde son dönemde yaptıkları yatırımları detaylandıran Levent Çakıroğlu, “Bağlı ortaklığımız Kalamış ve Fenerbahçe Marina İşletmeciliği A.Ş. ile Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın 504 milyon dolar karşılığında 40 yıl süreyle işletme hakkının verilmesine ilişkin sözleşmeyi imzalamış olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi. Çakıroğlu, Koç Topluluğu’nun otomotiv sektöründeki yatırımlarına ilişkin, “Tofaş; Fiat, Citroën, Opel ve Peugeot için yaklaşık 250 milyon dolar yatırımla hayata geçirdiği K0 kodlu hafif ticari araç projesinde üretim ve ihracata başladı. Ford Otosan, Ford ve Volkswagen’in stratejik ortaklığı kapsamında yeni nesil Volkswagen bir tonluk ticari araç modelinin üretimini Yeniköy Fabrikasında devreye aldı. TürkTraktör ise Erenler Fabrikası’nda traktörün ana komponentlerinden biri olan kabin montaj hattının faaliyete geçmesini takiben yaklaşık 29 milyon Euro yatırım ile kabin iskelet üretim tesisini hayata geçiriyor” dedi.

        Türkiye dahil 60 ülkede 131 üretim tesisi ve satış şirketiyle faaliyet gösteren çok uluslu ve çok kültürlü bir Topluluk olarak yurt dışında da yatırımlarını sürdürdüklerini belirten Çakıroğlu, “Beko, Mısır ve Bangladeş’te toplam 188 milyon dolar yatırımla hayata geçirdiği tesislerde üretime başladı. Entek Elektrik, Romanya’da 214,26 MW gücünde güneş enerjisi santrali projesini hayata geçirmek üzere yatırıma başladı. Otokar, Romanya Milli Savunma Bakanlığı’nın şirketi olan C.N. Romtehnica S.A.’nın açtığı yaklaşık 4,26 milyar RON (Rumen Leyi) tutarındaki 1059 adet zırhlı araç ihalesini kazandı” dedi.

        Türkiye’nin en büyük sanayi ve hizmetler Topluluğu ve güçlü bir küresel oyuncu olarak teknoloji ve inovasyonu büyüme vizyonlarının dönüştürücü gücü olarak gördüklerini belirten Çakıroğlu, “Topluluk Şirketlerimizden Yapı Kredi ve Ford Otosan tarafından kuantum hesaplama teknolojilerinden yararlanılarak geliştirilen uygulamaların, Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) kendi sektörlerinde öncü olarak kabul ettiği 13 proje arasına seçilerek örnek gösterilmesinden gurur duyuyoruz. Şirketlerimizin bu uygulamaları, karmaşık ve klasik yöntemlerle çözülmesi zor olan sorunların aşılmasında kuantum hesaplama teknolojilerinin yüksek başarı ve ileri verimlilik potansiyelini en iyi şekilde yansıtıyor” ifadelerini kullandı.

        DEPREM BÖLGESİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yıldönümünde bölgede yürüttükleri çalışmalara aynı kararlılıkla devam ettiklerini belirten Levent Çakıroğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Adıyaman, İskenderun, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da inşa ettiğimiz Umut Kentler; 20 bin kişiye barınma imkânı sunmanın ötesinde, bölge halkı için yaşamla yeniden bağ kurmanın simgesi haline geldi. Umut Kent sakinlerinin geleceğe dair hayal ve ümitleri güçlendi. Umut Kentlerde eğitimden istihdama, sosyal hizmetlerden gelir getirici faaliyetlere kadar pek çok alanda topluma fayda sağlayan çalışmaların yapıcı etkilerini görüyoruz. Farklı alanlarda yıldızlaşan çocuklarımız, eğitim desteğiyle sınavlarda başarılar elde ediyor; yatkın oldukları farklı branşları keşfetme ve bu alanda kendilerini geliştirme imkânı buluyorlar. Sporun ve güvenli alanlar yaratmanın, özellikle kız çocukları üzerindeki güçlendirici etkisini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Kadınların tekstil ve mutfak atölyelerinde gelir elde etmelerine, sosyal hayata katılmalarına; gençlerin de Topluluk şirketlerimizin bölgede yarattığı istihdamla ayakları yere sağlam basan bireyler olarak hayatlarını kurmalarına destek sağlıyoruz.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        F.Bahçe'nin Anderlecht 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin Anderlecht 11'i netleşiyor!
        ABD ve Rusya arasında tarihi görüşme
        ABD ve Rusya arasında tarihi görüşme
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Sahile vuran variller ekipleri harekete geçirdi
        Sahile vuran variller ekipleri harekete geçirdi
        TÜSİAD'dan yazılı açıklama
        TÜSİAD'dan yazılı açıklama
        'zina' iddialarına yanıt verdi
        'zina' iddialarına yanıt verdi
        Öğrenci servisi devrildi: 2 ölü, 26 yaralı
        Öğrenci servisi devrildi: 2 ölü, 26 yaralı
        18 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        18 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Turuncu İstanbul! AKOM'dan flaş uyarılar!
        Turuncu İstanbul! AKOM'dan flaş uyarılar!
        Santorini'de tehlikenin kanıtları: Volkan bombaları!
        Santorini'de tehlikenin kanıtları: Volkan bombaları!
        "Arsa maliyeti düşürülecek"
        "Arsa maliyeti düşürülecek"
        Osimhen kırmızı kart görmeli miydi?
        Osimhen kırmızı kart görmeli miydi?
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Solskjaer'le hayata döndüler!
        Solskjaer'le hayata döndüler!
        Yangın battaniyesiyle söndürüldü
        Yangın battaniyesiyle söndürüldü
        En-Nesyri adım adım rekora!
        En-Nesyri adım adım rekora!
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması
        Habertürk Anasayfa