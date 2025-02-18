Koç Holding'den 65.8 milyar dolar gelir

Koç Holding, 2024 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. 2024 yılında konsolide bazda toplam 65,8 milyar ABD doları (USD) gelir elde ederken, 4,4 milyar dolar kombine yatırım gerçekleştirdi. Böylece şirketin son 5 yıldaki kombine yatırımları 14 milyar dolara ulaştı.

2024 yılı finansal sonuçlarını değerlendiren Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Jeopolitik gerginliklerin sürdüğü, küresel belirsizliklerin ise arttığı bir yılı geride bıraktık. Zorluklara rağmen 2024 yılını sağlam finansal yapımızı koruyarak kapattık. Küresel büyüme vizyonumuz ve uzun vadeli stratejik hedeflerimiz doğrultusunda yurt içi ve yurt dışında yatırımlarımıza kararlılıkla devam ettik” dedi.

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Türkiye’nin geleceğine duydukları güvenle yurt içinde son dönemde yaptıkları yatırımları detaylandıran Levent Çakıroğlu, “Bağlı ortaklığımız Kalamış ve Fenerbahçe Marina İşletmeciliği A.Ş. ile Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın 504 milyon dolar karşılığında 40 yıl süreyle işletme hakkının verilmesine ilişkin sözleşmeyi imzalamış olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi. Çakıroğlu, Koç Topluluğu’nun otomotiv sektöründeki yatırımlarına ilişkin, “Tofaş; Fiat, Citroën, Opel ve Peugeot için yaklaşık 250 milyon dolar yatırımla hayata geçirdiği K0 kodlu hafif ticari araç projesinde üretim ve ihracata başladı. Ford Otosan, Ford ve Volkswagen’in stratejik ortaklığı kapsamında yeni nesil Volkswagen bir tonluk ticari araç modelinin üretimini Yeniköy Fabrikasında devreye aldı. TürkTraktör ise Erenler Fabrikası’nda traktörün ana komponentlerinden biri olan kabin montaj hattının faaliyete geçmesini takiben yaklaşık 29 milyon Euro yatırım ile kabin iskelet üretim tesisini hayata geçiriyor” dedi.

Türkiye dahil 60 ülkede 131 üretim tesisi ve satış şirketiyle faaliyet gösteren çok uluslu ve çok kültürlü bir Topluluk olarak yurt dışında da yatırımlarını sürdürdüklerini belirten Çakıroğlu, “Beko, Mısır ve Bangladeş’te toplam 188 milyon dolar yatırımla hayata geçirdiği tesislerde üretime başladı. Entek Elektrik, Romanya’da 214,26 MW gücünde güneş enerjisi santrali projesini hayata geçirmek üzere yatırıma başladı. Otokar, Romanya Milli Savunma Bakanlığı’nın şirketi olan C.N. Romtehnica S.A.’nın açtığı yaklaşık 4,26 milyar RON (Rumen Leyi) tutarındaki 1059 adet zırhlı araç ihalesini kazandı” dedi.

Türkiye’nin en büyük sanayi ve hizmetler Topluluğu ve güçlü bir küresel oyuncu olarak teknoloji ve inovasyonu büyüme vizyonlarının dönüştürücü gücü olarak gördüklerini belirten Çakıroğlu, “Topluluk Şirketlerimizden Yapı Kredi ve Ford Otosan tarafından kuantum hesaplama teknolojilerinden yararlanılarak geliştirilen uygulamaların, Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) kendi sektörlerinde öncü olarak kabul ettiği 13 proje arasına seçilerek örnek gösterilmesinden gurur duyuyoruz. Şirketlerimizin bu uygulamaları, karmaşık ve klasik yöntemlerle çözülmesi zor olan sorunların aşılmasında kuantum hesaplama teknolojilerinin yüksek başarı ve ileri verimlilik potansiyelini en iyi şekilde yansıtıyor” ifadelerini kullandı. DEPREM BÖLGESİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yıldönümünde bölgede yürüttükleri çalışmalara aynı kararlılıkla devam ettiklerini belirten Levent Çakıroğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Adıyaman, İskenderun, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da inşa ettiğimiz Umut Kentler; 20 bin kişiye barınma imkânı sunmanın ötesinde, bölge halkı için yaşamla yeniden bağ kurmanın simgesi haline geldi. Umut Kent sakinlerinin geleceğe dair hayal ve ümitleri güçlendi. Umut Kentlerde eğitimden istihdama, sosyal hizmetlerden gelir getirici faaliyetlere kadar pek çok alanda topluma fayda sağlayan çalışmaların yapıcı etkilerini görüyoruz. Farklı alanlarda yıldızlaşan çocuklarımız, eğitim desteğiyle sınavlarda başarılar elde ediyor; yatkın oldukları farklı branşları keşfetme ve bu alanda kendilerini geliştirme imkânı buluyorlar. Sporun ve güvenli alanlar yaratmanın, özellikle kız çocukları üzerindeki güçlendirici etkisini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Kadınların tekstil ve mutfak atölyelerinde gelir elde etmelerine, sosyal hayata katılmalarına; gençlerin de Topluluk şirketlerimizin bölgede yarattığı istihdamla ayakları yere sağlam basan bireyler olarak hayatlarını kurmalarına destek sağlıyoruz.”