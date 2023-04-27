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Haberler Para

KKM'deki yükseliş 15. haftaya girdi

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarındaki toplam para 20 Nisan haftasında 89 milyar 208 milyon liralık artışla 1 trilyon 979 milyar lirayı yani bugünkü kurla 101 milyar doları aştı

Giriş: 27.04.2023 - 15:04 | Güncelleme: ABONE OL
KKM'deki yükseliş 15. haftaya girdi

BDDK 20 Nisan haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 1 trilyon 979 milyar 792 milyon liraya ulaşarak yeni zirvesini gördü. Böylece bugünkü kurla KKM hesapları 101.8 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı

20 Nisan haftasında KKM hesaplarında 89 milyar 208 milyon liralık artış yaşandı. Son verilerle beraber KKM hesaplarında 15hafta üst üste artış yaşanmış oldu. Söz konusu 15 haftada hesaplarda 609 milyar 783 milyon liralık artış yaşandı.

FAİZ LİMİTİ KALDIRILDI

KKM'de son olarak 31 Mart'ta faiz üst sınırı kaldırıldı. Alınan kararla KKM'lerde asgari faiz oranı politika faiz oranında olmaya devam ederken, üst sınırı bankalar belirlemeye başladı.

Bu karardan önce yüzde 11.5 olan KKM faizi ortalama yüzde 20'nin üzerine çıktı.

Bu kararın da etkisiyle nisan genelinde KKM'deki artış 278 milyar 729 milyon lirayı buldu.

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