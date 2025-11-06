Habertürk
        KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor - Para Haberleri

        KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

        Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 39 milyar 560 milyon lira azalarak 131 milyar 455 milyon liraya düştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 15:35 Güncelleme: 06.11.2025 - 15:35
        KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor
        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 31 Ekim haftasında yaklaşık 175 milyar 782 milyon lira artarak 21 trilyon 405 milyar 72 milyon liradan, 21 trilyon 580 milyar 855 milyon liraya çıktı.

        Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 23 milyar 259 milyon lira azalarak 25 trilyon 371 milyar 540 milyon lira oldu.

        Tüketici kredileri 2 trilyon 693 milyar liraya çıktı

        Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 39 milyar 641 milyon lira artarak 2 trilyon 692 milyar 947 milyon liraya çıktı.

        Söz konusu tutarın 642 milyar 223 milyon lirası konut, 49 milyar 591 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 1 milyar 133 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

        Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 36 milyar 258 milyon lira artarak 3 trilyon 200 milyar 541 milyon lira oldu.

        Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 3,2 artarak 2 trilyon 591 milyar 513 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

        Bireysel kredi kartı alacaklarının 934 milyar 434 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 657 milyar 79 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

        Yasal öz kaynaklar arttı

        Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 31 Ekim itibarıyla önceki haftaya göre 14 milyar 468 milyon lira artışla 533 milyar 516 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 389 milyar 829 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

        Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 2 milyar 259 milyon lira artarak 4 trilyon 651 milyar 675 milyon lira oldu.

        KKM bakiyesi ise geçen hafta 39 milyar 560 milyon lira azalarak 131 milyar 455 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 0,52'sini oluşturdu.

