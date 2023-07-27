KKM 3 trilyon lirayı aştı

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BDDK 21 Temmuz haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 3 trilyon 73 milyar 905 milyon liraya ulaşarak yeni zirvesini gördü.

21 Temmuz haftasında KKM hesaplarında 111 milyar 630 milyon liralık artış yaşandı. Böylece 3 hafta üst üste, 100 milyar liranın üzerinde haftalık artış kaydedildi.

Son verilerle beraber 28 hafta üst üste KKM hesaplarında yükseliş yaşandı Söz konusu 28 haftada hesaplarda 1 trilyon 703 milyar 896 milyon liralık artış yaşandı.

Tarih KKM (milyon TL) Haftalık artış (%) Haftalık artış (milyon TL) 21.07.2023 3.073.905,01 3,8 111.629,93 14.07.2023 2.962.275,08 4,1 115.599,85 7.07.2023 2.846.675,23 3,9 107.281,14 27.06.2023 2.739.394,09 0,7 19.785,61 23.06.2023 2.719.608,48 3,5 91.295,49 16.06.2023 2.628.312,99 2,0 52.309,73 9.06.2023 2.576.003,26 1,7 42.396,24 2.06.2023 2.533.607,02 1,4 34.879,90 26.05.2023 2.498.727,12 4,2 100.558,12 18.05.2023 2.398.169,00 2,2 51.413,19 12.05.2023 2.346.755,81 6,5 143.630,96 5.05.2023 2.203.124,85 4,0 85.534,24 28.04.2023 2.117.590,61 7,0 137.797,73 20.04.2023 1.979.792,88 4,7 89.208,51 14.04.2023 1.890.584,37 6,4 113.753,90 7.04.2023 1.776.830,47 4,5 75.767,28 31.03.2023 1.701.063,19 1,7 28.229,98 24.03.2023 1.672.833,21 2,0 33.071,32 17.03.2023 1.639.761,89 2,3 36.343,89 10.03.2023 1.603.418,00 1,7 26.227,24 3.03.2023 1.577.190,76 1,6 25.365,53 24.02.2023 1.551.825,23 3,5 51.973,03 17.02.2023 1.499.852,20 1,1 16.433,22 10.02.2023 1.483.418,98 1,9 27.682,69 3.02.2023 1.455.736,29 3,5 48.892,08 27.01.2023 1.406.844,21 1,5 21.198,68 20.01.2023 1.385.645,53 0,9 12.230,77 13.01.2023 1.373.414,76 0,2 3.405,67 6.01.2023 1.370.009,09 -3,2 -45.293,48

ZORUNLU KARŞILIK GETİRİLDİ

Geçen cuma Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirtilen seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları kapsamında 'Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ' Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe göre, Kur Korumalı Mevduatların zorunlu karşılık oranları artırıldı. Böylece Merkez Bankası, piyasada oluşan Türk lirası likidite fazlasının, Türk lirası zorunlu karşılık oran artışıyla sistemden çekilmesini sağlayacak.

Bu kapsamda, vadeli Türk lirası mevduata geçişi teşvik eden bir adım olarak, kur korumalı hesaplara yüzde 15 oranında zorunlu karşılık tesis etme yükümlülüğü getirildi. Zorunlu karşılıklar, 21 Temmuz hesaplama tarihi itibarıyla hesaplanacak yükümlülükler üzerinden 4 Ağustos'tan itibaren tesis edilecek.