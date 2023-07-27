Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Para Bankacılık KKM 3 trilyon lirayı aştı - Para Haberleri

        KKM 3 trilyon lirayı aştı

        21 Temmuz haftasından kur korumalı mevduat (KKM) toplamı 111.6 milyar liralık artışla 3 trilyon 73 milyar liraya ulaştı. KKM'de, 21 temmuz itibarıyla 3 hafta üst üste 100 milyar liranın üzerinde haftalık yükseliş kaydedildi

        Selim Karahan
        skarahan@haberturk.com
        Giriş: 27.07.2023 - 14:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        KKM 3 trilyon lirayı aştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BDDK 21 Temmuz haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 3 trilyon 73 milyar 905 milyon liraya ulaşarak yeni zirvesini gördü.

        21 Temmuz haftasında KKM hesaplarında 111 milyar 630 milyon liralık artış yaşandı. Böylece 3 hafta üst üste, 100 milyar liranın üzerinde haftalık artış kaydedildi.

        Son verilerle beraber 28 hafta üst üste KKM hesaplarında yükseliş yaşandı Söz konusu 28 haftada hesaplarda 1 trilyon 703 milyar 896 milyon liralık artış yaşandı.

        Tarih KKM (milyon TL) Haftalık artış (%) Haftalık artış (milyon TL)
        21.07.2023 3.073.905,01 3,8 111.629,93
        14.07.2023 2.962.275,08 4,1 115.599,85
        7.07.2023 2.846.675,23 3,9 107.281,14
        27.06.2023 2.739.394,09 0,7 19.785,61
        23.06.2023 2.719.608,48 3,5 91.295,49
        16.06.2023 2.628.312,99 2,0 52.309,73
        9.06.2023 2.576.003,26 1,7 42.396,24
        2.06.2023 2.533.607,02 1,4 34.879,90
        26.05.2023 2.498.727,12 4,2 100.558,12
        18.05.2023 2.398.169,00 2,2 51.413,19
        12.05.2023 2.346.755,81 6,5 143.630,96
        5.05.2023 2.203.124,85 4,0 85.534,24
        28.04.2023 2.117.590,61 7,0 137.797,73
        20.04.2023 1.979.792,88 4,7 89.208,51
        14.04.2023 1.890.584,37 6,4 113.753,90
        7.04.2023 1.776.830,47 4,5 75.767,28
        31.03.2023 1.701.063,19 1,7 28.229,98
        24.03.2023 1.672.833,21 2,0 33.071,32
        17.03.2023 1.639.761,89 2,3 36.343,89
        10.03.2023 1.603.418,00 1,7 26.227,24
        3.03.2023 1.577.190,76 1,6 25.365,53
        24.02.2023 1.551.825,23 3,5 51.973,03
        17.02.2023 1.499.852,20 1,1 16.433,22
        10.02.2023 1.483.418,98 1,9 27.682,69
        3.02.2023 1.455.736,29 3,5 48.892,08
        27.01.2023 1.406.844,21 1,5 21.198,68
        20.01.2023 1.385.645,53 0,9 12.230,77
        13.01.2023 1.373.414,76 0,2 3.405,67
        6.01.2023 1.370.009,09 -3,2 -45.293,48

        ZORUNLU KARŞILIK GETİRİLDİ

        Geçen cuma Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirtilen seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları kapsamında 'Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ' Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Tebliğe göre, Kur Korumalı Mevduatların zorunlu karşılık oranları artırıldı. Böylece Merkez Bankası, piyasada oluşan Türk lirası likidite fazlasının, Türk lirası zorunlu karşılık oran artışıyla sistemden çekilmesini sağlayacak.

        Bu kapsamda, vadeli Türk lirası mevduata geçişi teşvik eden bir adım olarak, kur korumalı hesaplara yüzde 15 oranında zorunlu karşılık tesis etme yükümlülüğü getirildi. Zorunlu karşılıklar, 21 Temmuz hesaplama tarihi itibarıyla hesaplanacak yükümlülükler üzerinden 4 Ağustos'tan itibaren tesis edilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Tunç'tan 'boş ev' açıklaması
        Bakan Tunç'tan 'boş ev' açıklaması
        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        Otomobil taşıyan gemilere yeni kurallar geliyor
        Otomobil taşıyan gemilere yeni kurallar geliyor
        Galatasaray 952 milyon TL zarar açıkladı
        Galatasaray 952 milyon TL zarar açıkladı
        Dere bu hale geldi! OSB'ye ceza, 3 fabrikaya kapama
        Dere bu hale geldi! OSB'ye ceza, 3 fabrikaya kapama
        Galatasaray'dan son dakika: İşte Icardi'nin geliş tarihi
        Galatasaray'dan son dakika: İşte Icardi'nin geliş tarihi
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        İmza çok yakın!
        İmza çok yakın!
        Gündüz güneş altında alınan alkol bunu yapıyor!
        Gündüz güneş altında alınan alkol bunu yapıyor!
        En büyük köstebek türü Hakkari'de keşfedildi
        En büyük köstebek türü Hakkari'de keşfedildi
        Manş'ı geçti... Sıra Kuzey Kanalı'nda!
        Manş'ı geçti... Sıra Kuzey Kanalı'nda!
        "Tabanca gibi takım yapmışlar!"
        "Tabanca gibi takım yapmışlar!"
        Asgari ücretten her çalışana 3.630 TL
        Asgari ücretten her çalışana 3.630 TL
        3 noktada dev yangın! Müdahale sürüyor
        3 noktada dev yangın! Müdahale sürüyor
        James Webb'ten büyüleyen kare
        James Webb'ten büyüleyen kare
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Çağla'nın fıçı deneyimi
        Çağla'nın fıçı deneyimi
        Erden Timur'dan İngiltere çıkarması!
        Erden Timur'dan İngiltere çıkarması!
        Ölmüş dedesinin adına hesap açtılar
        Ölmüş dedesinin adına hesap açtılar
        Habertürk Anasayfa