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        Haberler Ekonomi Para KKM 1 trilyon liranın altına düştü - Para Haberleri

        KKM 1 trilyon liranın altına düştü

        Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 25 milyar 251 milyon lira azalarak 996 milyar 190 milyon liraya düştü

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 15:17 Güncelleme: 06.02.2025 - 15:17
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        KKM 1 trilyon liranın altına düştü
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        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 31 Ocak haftasında 162 milyar 931 milyon lira artarak

        16 trilyon 204 milyar 249 milyon liradan, 16 trilyon 367 milyar 179 milyon liraya çıktı.

        Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 337 milyar 24 milyon lira azalarak 19 trilyon 48 milyar 105 milyon liraya indi.

        Tüketici kredilerinin tutarı, 31 Ocak itibarıyla 25 milyar 85 milyon lira artarak 2 trilyon 62 milyar 695 milyon liraya çıktı.

        Söz konusu tutarın 523 milyar 539 milyon lirası konut, 71 milyar 219 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 467 milyar 937 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

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        Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 17 milyar 772 milyon lira artarak 2 trilyon 298 milyar 851 milyon lira oldu.

        Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 4,1 artışla 1 trilyon 908 milyar 746 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 657 milyar 358 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 251 milyar 388 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

        Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 31 Ocak itibarıyla önceki haftaya göre 9 milyar 828 milyon lira artışla 314 milyar 726 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 233 milyar 34 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

        Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 6 milyar 668 milyon lira artarak 3 trilyon 589 milyar 816 milyon lira oldu.

        KKM bakiyesi ise geçen hafta yüzde 2,5 ve 25 milyar 251 milyon liralık azalışla 996 milyar 190 milyon liraya düştü.

        KKM'nin son 6 aydaki seyri:

        HAFTA KKM (milyon TL)
        31.01.2025 996.190
        24.01.2025 1.021.441
        17.01.2025 1.047.475
        10.01.2025 1.085.574
        3.01.2025 1.108.810
        27.12.2024 1.129.899
        20.12.2024 1.153.481
        13.12.2024 1.169.517
        6.12.2024 1.184.676
        29.11.2024 1.198.219
        22.11.2024 1.223.998
        15.11.2024 1.250.244
        8.11.2024 1.289.581
        1.11.2024 1.338.568
        25.10.2024 1.374.965
        18.10.2024 1.412.183
        11.10.2024 1.470.519
        4.10.2024 1.490.696
        27.09.2024 1.511.744
        20.09.2024 1.533.931
        13.09.2024 1.564.311
        6.09.2024 1.574.752
        29.08.2024 1.594.444
        23.08.2024 1.619.232
        16.08.2024 1.659.744
        9.08.2024 1.714.978
        2.08.2024 1.764.282
        26.07.2024 1.832.001

        Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 5,23'ü oldu.

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