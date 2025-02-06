KKM 1 trilyon liranın altına düştü

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 31 Ocak haftasında 162 milyar 931 milyon lira artarak

16 trilyon 204 milyar 249 milyon liradan, 16 trilyon 367 milyar 179 milyon liraya çıktı.

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Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 337 milyar 24 milyon lira azalarak 19 trilyon 48 milyar 105 milyon liraya indi.

Tüketici kredilerinin tutarı, 31 Ocak itibarıyla 25 milyar 85 milyon lira artarak 2 trilyon 62 milyar 695 milyon liraya çıktı.

Söz konusu tutarın 523 milyar 539 milyon lirası konut, 71 milyar 219 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 467 milyar 937 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

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Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 17 milyar 772 milyon lira artarak 2 trilyon 298 milyar 851 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 4,1 artışla 1 trilyon 908 milyar 746 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 657 milyar 358 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 251 milyar 388 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 31 Ocak itibarıyla önceki haftaya göre 9 milyar 828 milyon lira artışla 314 milyar 726 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 233 milyar 34 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 6 milyar 668 milyon lira artarak 3 trilyon 589 milyar 816 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta yüzde 2,5 ve 25 milyar 251 milyon liralık azalışla 996 milyar 190 milyon liraya düştü.

KKM'nin son 6 aydaki seyri:

HAFTA KKM (milyon TL) 31.01.2025 996.190 24.01.2025 1.021.441 17.01.2025 1.047.475 10.01.2025 1.085.574 3.01.2025 1.108.810 27.12.2024 1.129.899 20.12.2024 1.153.481 13.12.2024 1.169.517 6.12.2024 1.184.676 29.11.2024 1.198.219 22.11.2024 1.223.998 15.11.2024 1.250.244 8.11.2024 1.289.581 1.11.2024 1.338.568 25.10.2024 1.374.965 18.10.2024 1.412.183 11.10.2024 1.470.519 4.10.2024 1.490.696 27.09.2024 1.511.744 20.09.2024 1.533.931 13.09.2024 1.564.311 6.09.2024 1.574.752 29.08.2024 1.594.444 23.08.2024 1.619.232 16.08.2024 1.659.744 9.08.2024 1.714.978 2.08.2024 1.764.282 26.07.2024 1.832.001

Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 5,23'ü oldu.