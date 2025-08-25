Kızılcık Şerbeti 4. sezon geliyor! Show TV Kızılcık Şerbeti 4. sezon ne zaman başlayacak, ilk bölüm ne zaman yayınlanacak?
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti 4. sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yeni sezonun çekimlerinin başladığı dizi Eylül ayında yeniden izleyici ile buluşacak. Peki, dizinin sezon finalinde ne olmuştu, yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte, Kızılcık Şerbeti 4. sezon detayları...
- 1
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı dizi Eylül ayında kaldığı yerden devam edecek. Peki, Kızılcık Şerbeti son bölümde neler yaşanmıştı, yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte, detaylar...
- 2
KIZILCIK ŞERBETİ 4. SEZON ÇEKİMLERİ BAŞLADI
Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı, ekranların en çok izlenen dizisi “Kızılcık Şerbeti”nin dördüncü sezon çekimleri 23 Ağustos Cumartesi başladı.
- 3
KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Eylül ayında yeni bölümleriyle ekrana gelecek olan dizinin ilk çekim gününde Evrim Alasya ve Barış Kılıç kamera karşısına geçti. Kızılcık Şerbeti’nin yayınlanan final bölümünde kendini kaybeden Mustafa’nın köşkü kana bulamasının ardından yaşananlar büyük merakla beklenirken dizinin sevilen çifti Ömer ve Kıvılcım’ın bebeklerini kucaklarını alıp almayacağı dizinin hayranları tarafından heyecanla bekleniyor.
-
- 4
KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?
Kızılcık Şerbeti'nin Sezon Finali Bölümünde; Işıl’ın şansı yaver gitmiş, Koray’la konuşmalarını Nursema duymamıştır. Ancak bundan sonra Işıl hep diken üstünde olacaktır.
- 5
Hızlı bir şekilde para bulup Koray’ın ağzını kapatır. Sönmez ve Kıvılcım’ın, Ömer’in evine taşınmaları birçok soruna çözüm olmuştur. Evdeki herkes bu yeni düzenden memnundur.
- 6
Ünal evde ise Abdullah’ın, Nilay’a ev almasının krizi yaşanıyordur. Bu konu Doğa ve Fatih arasında büyük bir probleme dönüşür. Doğa’nın söylenmelerinden bıkan Fatih mecburen babasıyla konuşsa da aldığı cevap olumlu olmayacaktır.
-
- 7
Nursema ile ayrı evde yaşamaları Firaz’ın canına tak etmiştir. Bu durumu çözmek için harekete geçer ve Nursema’ya net konuşur.
- 8
Ya gel ya bitsin der. Nursema’nın barışma çabaları ilk başta başarılı olmasa da sonuçta Firaz da Nursema’ya kıyamaz. Işıl ve Koray’ın annesinin ölümü hakkında konuşmalarını duyan Mustafa’nın atacağı adım herkesi geri dönülmez bir yola sokacaktır.
- 9