Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) kitle fonlaması tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, paya veya borçlanmaya dayalı kitle fonlamasına aracılık eden ve elektronik ortamda hizmet veren kuruluşların asgari 1 milyon TL tamamının nakden ödenmiş sermaye şartını sağlaması gerekiyor.
Yayımlanan tebliğe göre, bu kuruluşların, paylarının tamamının nama yazılı olması, ticaret unvanında "Kitle Fonlama Platformu" ibaresinin bulunması, esas sözleşmesinde işletme konusunun münhasıran paya veya borçlanmaya dayalı kitle fonlaması faaliyetinde bulunulmasına aracılık edilmesi olarak belirtilmiş olması ve yönetim kurulunun asgari 3 kişiden oluşması zorunlu olacak.
Öte yandan, nitelikli yatırımcı olmayan gerçek kişilerin, bir takvim yılı içinde paya dayalı kitle fonlaması yoluyla azami yatırım miktarı da 20 bin TL'den 50 bin TL'ye çıkarıldı. Ancak bu sınır 200 bin TL'yi aşmamak kaydıyla, yatırımcının platforma beyan ettiği yıllık net gelirinin yüzde 10'u olarak uygulanabilecek. Önceki tebliğde bu sınır 100 bin TL olarak uygulanıyordu.
Nitelikli yatırımcı olmayan gerçek kişiler ise, borçlanmaya dayalı kitle fonlaması yoluyla bir projeye azami 20 bin TL yatırım yapabilecek.
TEKNOLOJİ VEYA ÜRETİM FAALİYETİ ŞART
Toplanan fonların aktarılmasından önce girişimci tarafından yeni bir AŞ'nin kurulmuş, limited şirket türündeki girişim şirketleri için de AŞ'ye dönüşümün tamamlanarak ticaret siciline tescil ettirilmiş olması ve bu fonların yalnızca sermaye artırımı suretiyle çıkarılacak paylar karşılığında fonlanan şirkete aktarılması zorunlu hale getirildi. Fonlanan şirketin payları karşılığında yatırımcılardan sağlanan fonların tamamının da nakden ödenmiş olması gerekiyor.
1 milyon TL'yi aşan fon taleplerinde, hedeflenen fon tutarının toplanmış sayılması için hedeflenen fonun en az yüzde 10'una tekabül eden fonun toplanmış olmasına ilişkin sınır ise yüzde 5'e indirildi. Bu tutarın kampanya süresi içinde nitelikli yatırımcılar tarafından karşılanmış olması zorunlu tutuldu.
Paya veya borçlanmaya dayalı kitle fonlaması yoluyla fon toplayacak girişim şirketlerinin teknoloji veya üretim faaliyetinde bulunmaları da zorunlu olacak.
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