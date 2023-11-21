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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da ortalama kira 17 bin lirayı geçti

        İstanbul'da ortalama kira 17 bin lirayı geçti

        Barınma sorunu her geçen gün artıyor. Satılık ve kiralık konut fiyatları özellikle büyükşehirlerde uçtu. İstanbul'da ortalama konut kirası 17 bin lirayı geçti. Yani bir asgari ücretli, maaşıyla kirasının sadece yüzde 67'sini karşılayabiliyor. Esra Toptaş yazdı...

        esrab@cyh.com.tr
        Giriş: 21.11.2023 - 04:44 Güncelleme: 21.11.2023 - 04:45
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        İstanbul'da ortalama kira 17 bin lirayı geçti
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        Son birkaç yıldır konut fiyatlarında ve kiralardaki artış malum… Son 5 yılda, kiralık konutlardaki endeks yüzde 900’ü geçmiş durumda. Satılık konut endeksinde ise artış son 5 yılda 800’ü geçti.

        Ekim 2023 verilerine bakacak olursak; konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 oranda düştü. Buna rağmen, Endeksa verilerine göre Türkiye genelinde 1 yılda ortalama konut fiyatları yüzde 103 oranında arttı.

        İstanbul'da artış yüzde 89,6 olurken, Ankara'da konut fiyatları yüzde 121,1, İzmir'de yüzde 98, Antalya'da yüzde 91, Adana'da yüzde 74,7, Muğla'da yüzde 110, Trabzon'da yüzde 99,3 oldu. Konut fiyatları artarken konut kira bedelleri de artış gösterdi.

        Türkiye'de kira bedeli 1 yılda yüzde 127,8 arttı. İstanbul'da artış yüzde 91, Ankara'da yüzde 178, İzmir'de yüzde 131 oldu. İstanbul'da 100 m2 konut kira bedeli ortalama 17 bin 111 lira seviyesine çıktı. Yani asgari ücretli bir çalışan, maaşıyla ev kirasının sadece yüzde 67'sini karşılayabiliyor. Ankara'da oran yüzde 82, İzmir'de ise yüzde 75.

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        EN ÇOK BEYKOZ, SARIYER, ZEYTİNBURNU’NDA DEĞER ARTTI

        Endeksa verilerine göre; İstanbul’da Ekim 2023 sonu itibarıyla son bir yıl içerisinde satılık konutların fiyatları %89,68 arttı. Aynı özelliklerdeki ortalama satılık konut fiyatları 4.224.143 lira. İstanbul’da satılık konutların ortalama metrekare birim fiyatı Ekim 2023 sonu itibarıyla 35 bin 497 lira. Aynı özelliklere sahip satılık konutların geri dönüş yani amortisman süreleri de 19 yıl seviyelerinde. Ortalamalara bakıldığında Ekim 2023 sonu itibarıyla konut için İstanbul’da en fazla değer kazanan ilçeler sırasıyla Beykoz, Sarıyer, Zeytinburnu, Şile, Üsküdar oldu.

        İSTANBUL'DA KONUT FİYATLARI EN AZ ARTAN İLÇELER

        Ortalamalara bakıldığında Ekim 2023 sonu itibarıyla konut için İstanbul’en az değer kazanan ilçeler sırasıyla Gaziosmanpaşa, Fatih, Çatalca, Ümraniye, Küçükçekmece oldu.

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