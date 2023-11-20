Shakira, hakkında 8 yıl 2 ay hapis ve toplamda 23 milyon Euro (722 milyon 430 bin lira) yakın para cezası talep ediliyordu.

Shakira, 2.9 milyon Euro'luk (Yaklaşık 91 milyon TL) cezayı da ödemeyi kabul ederek İspanya Vergi Dairesi ile anlaşma yoluna gitti.