Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı
Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti bakım-onarım çalışması nedeniyle kapatıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yolun saat 22.00'de açılması planlanıyor. Araçlar D-100 kara yoluna yönlendiriliyor
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Anadolu Otoyolu'nda Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti bakım onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kapatıldı.
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Otoyol üzerinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle ulaşım Abant Kavşağı'ndan itibaren kapandı.
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Sürücüler, Karayolları ekipleri tarafından yol üzerinde bulunan ışıklı uyarı tabelaları ile Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna gitmeleri yönünde uyarılıyor.
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Abant gişelerinde yola konulan dubalar ile D-100 kara yoluna yönlendirilen araçlar, Kaynaşlı gişelerinden yeniden otoyola girebilecek.
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Ulaşımın, Karayolları ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından saat 22.00'de yeniden normale dönmesi planlanıyor.
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Otoyolun, İstanbul-Ankara istikametinde ise ulaşım normal olarak sağlanmaya devam ediyor.
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