Tekirdağ'da olay, Çerkezköy ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Karaçay Sokak´ta meydana geldi. Önceki gece Sevgi Taşkan (42), evdeki 2 çocuğuna babalarının yanına gideceğini söyleyerek yaklaşık 4 ay önce boşandığı Hüseyin U.'nun evine gitti.

DHA'da yer alan habere göre anneleri gece dönmeyince çocuklardan biri merak edip, babalarının evine gitti. İçeri giren çocuğu Sevgi Taşkan´ı yerde kanlar içinde yerde yatarken bulup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Polis, olay yerinde bulunan tabancaya el koyup, evde detaylı inceleme yaptı. Taşkan'ın cansız bedeni otopsi için Çerkezköy Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

İlk ifadesinde suçlamaları reddeden Hüseyin U., polisteki sorgusunda, "Alkollü geldi ve tartışma yaşadık. Bana hakaret edip, darp etti. Yüzümde onun tırnak izleri var" dedi.