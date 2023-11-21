Eski eşinin evinde ölü bulunmuştu! Tüyler ürperten cinayeti anlattı!
Tekirdağ'da, 42 yaşındaki Sevgi Taşkan´ın, eski eşi 53 yaşındaki Hüseyin U.´nun evinde ensesinden tabancayla vurulmuş olarak cesedi bulundu. Hüseyin U., polis tarafından gözaltına alındı. İlk ifadesinde suçlamaları reddeden Hüseyin U. sorgusunda, "Alkollü geldi ve tartışma yaşadık. Bana hakaret edip, darp etti. Yüzümde onun tırnak izleri var" dedi
Tekirdağ'da olay, Çerkezköy ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Karaçay Sokak´ta meydana geldi. Önceki gece Sevgi Taşkan (42), evdeki 2 çocuğuna babalarının yanına gideceğini söyleyerek yaklaşık 4 ay önce boşandığı Hüseyin U.'nun evine gitti.
ANNESİNİ KANLAR İÇİNDE BULDU
DHA'da yer alan habere göre anneleri gece dönmeyince çocuklardan biri merak edip, babalarının evine gitti. İçeri giren çocuğu Sevgi Taşkan´ı yerde kanlar içinde yerde yatarken bulup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
ENSESİNDEN TEK KURŞUNLA VURULDU
İhbar üzerine adrese giden sağlık ekibi, Sevgi Taşkan'ın ensesinden tabanca ile tek kurşunla vurulup hayatını kaybettiğini belirledi.
CENAZE OTOPSİYE GÖNDERİLDİ
Polis, olay yerinde bulunan tabancaya el koyup, evde detaylı inceleme yaptı. Taşkan'ın cansız bedeni otopsi için Çerkezköy Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.
ZANLI GÖZALTINA ALINDI
Polis, olayın ardından kaçtığı belirlenen Hüseyin U.'yu yapılan çalışmayla saklandığı adreste yakalayıp, gözaltına aldı.
İLK İFADESİNDE REDDETTİ
İnşaatlarda usta olarak çalıştığı belirtilen Hüseyin U.'nun ilk ifadesinde eski eşini öldürmediğini söylediği belirtildi.
CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
İlk ifadesinde suçlamaları reddeden Hüseyin U., polisteki sorgusunda, "Alkollü geldi ve tartışma yaşadık. Bana hakaret edip, darp etti. Yüzümde onun tırnak izleri var" dedi.
ENSESİNDEN VURDUĞUNU SÖYLEDİ
Hüseyin U.'nun evde bulunan tabanca ile Taşkan'ı ensesinden vurup, kaçtığı belirtildi.