Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Tekirdağ'da tüyler ürperten cinayet: Eski eşinin evinde ölü bulundu - Son dakika haberler

        Eski eşinin evinde ölü bulunmuştu! Tüyler ürperten cinayeti anlattı!

        Tekirdağ'da, 42 yaşındaki Sevgi Taşkan´ın, eski eşi 53 yaşındaki Hüseyin U.´nun evinde ensesinden tabancayla vurulmuş olarak cesedi bulundu. Hüseyin U., polis tarafından gözaltına alındı. İlk ifadesinde suçlamaları reddeden Hüseyin U. sorgusunda, "Alkollü geldi ve tartışma yaşadık. Bana hakaret edip, darp etti. Yüzümde onun tırnak izleri var" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 09:06 Güncelleme: 21.11.2023 - 09:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski eşinin evinde ölü bulunmuştu! Tüyler ürperten cinayeti anlattı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'da olay, Çerkezköy ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Karaçay Sokak´ta meydana geldi. Önceki gece Sevgi Taşkan (42), evdeki 2 çocuğuna babalarının yanına gideceğini söyleyerek yaklaşık 4 ay önce boşandığı Hüseyin U.'nun evine gitti.

        ANNESİNİ KANLAR İÇİNDE BULDU

        DHA'da yer alan habere göre anneleri gece dönmeyince çocuklardan biri merak edip, babalarının evine gitti. İçeri giren çocuğu Sevgi Taşkan´ı yerde kanlar içinde yerde yatarken bulup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

        ENSESİNDEN TEK KURŞUNLA VURULDU

        İhbar üzerine adrese giden sağlık ekibi, Sevgi Taşkan'ın ensesinden tabanca ile tek kurşunla vurulup hayatını kaybettiğini belirledi.

        CENAZE OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

        Polis, olay yerinde bulunan tabancaya el koyup, evde detaylı inceleme yaptı. Taşkan'ın cansız bedeni otopsi için Çerkezköy Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.

        ZANLI GÖZALTINA ALINDI

        Polis, olayın ardından kaçtığı belirlenen Hüseyin U.'yu yapılan çalışmayla saklandığı adreste yakalayıp, gözaltına aldı.

        İLK İFADESİNDE REDDETTİ

        İnşaatlarda usta olarak çalıştığı belirtilen Hüseyin U.'nun ilk ifadesinde eski eşini öldürmediğini söylediği belirtildi.

        CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

        İlk ifadesinde suçlamaları reddeden Hüseyin U., polisteki sorgusunda, "Alkollü geldi ve tartışma yaşadık. Bana hakaret edip, darp etti. Yüzümde onun tırnak izleri var" dedi.

        ENSESİNDEN VURDUĞUNU SÖYLEDİ

        Hüseyin U.'nun evde bulunan tabanca ile Taşkan'ı ensesinden vurup, kaçtığı belirtildi.

        4 ay önce boşanmıştı! Eski eşin evinde vahşet!
        4 ay önce boşanmıştı! Eski eşin evinde vahşet! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Tekirdağ
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti kapatıldı
        Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti kapatıldı
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Puff bar tehlikesi!
        Puff bar tehlikesi!
        Kar ve yağmur açıklaması! Yoğun ve kuvvetli olacak
        Kar ve yağmur açıklaması! Yoğun ve kuvvetli olacak
        Sultan'a 'Onur Nişanı'
        Sultan'a 'Onur Nişanı'
        Kahreden bekleyiş! 11 denizci aranıyor!
        Kahreden bekleyiş! 11 denizci aranıyor!
        İstanbul'da ortalama kira 17 bin lirayı geçti
        İstanbul'da ortalama kira 17 bin lirayı geçti
        İstihdamdaki 100 kişiden 23’ü kamuda
        İstihdamdaki 100 kişiden 23’ü kamuda
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Seçil Erzan mahkemede ilk kez konuştu
        Seçil Erzan mahkemede ilk kez konuştu
        Suçlamaları kabul etti, anlaşma yoluna gitti
        Suçlamaları kabul etti, anlaşma yoluna gitti
        Galatasaray forma tedarikçisini açıkladı!
        Galatasaray forma tedarikçisini açıkladı!
        İkizlerine 'Baba' isimler
        İkizlerine 'Baba' isimler
        Andre Onana için suç duyurusu!
        Andre Onana için suç duyurusu!
        2 ilde dolandırıcılık operasyonu: 3 tutuklama
        2 ilde dolandırıcılık operasyonu: 3 tutuklama
        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de şok ihbar!
        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de şok ihbar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Tarihe geçmek istiyoruz"
        "Tarihe geçmek istiyoruz"
        Habertürk Anasayfa