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Tekirdağ'da edinilen bilgiye göre, kan donduran olay Çerkezköy ilçesinde yaşandı. 4 ay önce boşanan Sevgi Taşkan'ın (42) evine gitmemesi üzerine kızı, annesinin eski eşinin yaşadığı eve gitti.

ANNESİNİ HAREKETSİZ BİÇİMDE BULDU AA ve İHA'da yer alan habere göre annesini Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde, eski eşinin evinde hareketsiz bir şekilde yattığını gören kızı, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

SİLAHLA ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BELİRLENDİ Olay yerine gelen sağlık ekipleri iki çocuk annesi olan Sevgi Taşkan'ın, tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Polis ekipleri olayda kullanıldığı belirlenen silahı da odada yerde buldu.

ESKİ EŞ GÖZALTINA ALINDI Kadının cesedi, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan cinayet şüphelisi Hüseyin U. (53) gözaltına alındı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR Sevgi Taşkan’ın yakınları, olayın şokunu uzun süre üzerinden atamazken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ESKİ EŞİNİ ÖLDÜRMEDİĞİNİ SÖYLEDİ İnşaatlarda usta olarak çalıştığı belirtilen Hüseyin U.'nun ilk ifadesinde eski eşini öldürmediğini söylediği belirtildi. Polis, Sevgi Taşkan'ın intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiğini araştırıyor.