Baharın yüzünü göstermesi ile birlikte, kış lastiği sezonu da yavaş yavaş sona eriyor. Öyle ki, sıcaklıkların 7 derecenin altına düştüğü hava şartlarında performansı ortaya çıkan kış lastiklerinin, bu sıcaklık değerinin üzerindeki durumlarda ise belirli sakıncaları bulunuyor.

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, yolcu ve yük taşıyan araçlara zorunlu olan kış lastiği uygulamasının 1 Nisan'da sona ereceğini hatırlatarak, kış lastiği uygulamasının 7 derecenin altındaki yerlerde devam ettirilmesi gerektiğini belirtti.

Aksi durumlarda kış lastiği kullanımının sürdürülmesinin fren mesafesini uzattığını ve yakıt tüketimini artırdığını bildiren Kurt, "Ülkemizde sıcaklık değerleri bölgeden bölgeye değişiyor. 1 Nisan itibarıyla Ağrı'da kar kalkmamış, Elazığ'da hava sıcaklığı 7 derecenin üzerine çıkmamış olabilir. Bu durumda uygulama süresinin uzatılması veya kısaltılması kararı, ilgili yasal düzenlemede illerin valiliklerine bırakılmıştır. Dolayısıyla, 'Kış lastiklerimizi ne zaman çıkarmalıyız?' sorusunun en doğru cevabı, sürücülerimizin bulunduğu ilin valilik duyurularını takip etmeleridir" diye konuştu.

'MEVSİME UYGUN LASTİK KULLANIN'

LASİD Genel Sekreteri, kış lastiklerinin yolla temas eden sırt bölgesinde özel bir karışım içerdiğini vurgulayarak, söz konusu lastiklerin oluk sayısının daha çok ve daha geniş olduğunu kaydetti.

Erdal Kurt, "Kış lastiklerine tutunmayı artıran kılcal kanallar eklenmiştir. Bütün bu özellikleri sayesinde kış koşullarında yaz lastiklerine oranla daha yüksek yol tutuşu ve daha kısa fren mesafesi sağlanır. Ama kış lastikleri, sıcak havalarda kullanım için uygun değildir. Kış lastiklerinin yazın ıslak zemindeki fren mesafesi yaz lastiğine oranla daha uzundur. Kış koşullarında sizlere daha iyi performans sağlaması için üretilen lastiği yaz aylarında kullanmaya devam ederseniz, kış lastiğinin sağladığı tüm avantajlar tersine döner. Ayrıca yuvarlanma direnci yüksek olduğu için yakıt tüketiminiz artar. Bu yüzden kış lastikleri doğru zamanda çıkarılarak mevsime uygun lastiklere geçiş yapılmalıdır" dedi.

'MEVSİMİNDE KULLANILIRSA ÖMRÜ UZAR'

Kış lastiği ve yaz lastiği arasında yapısal farklılıklar olduğunu belirten Brisa Pazarlama Direktörü Evren Güzel, "Bu farklılık emniyet ve performans kayıplarına sebep olur. Kış lastikleri hava sıcaklıkları düştüğünde kullanılması için tasarlanan ürünlerdir. Bu nedenle yaz lastiklerinde kullanılan karışımlar, havalar soğuyunca sertleşerek tutunma özelliklerinin bir kısmını kaybeder. Bununla birlikte kış lastikleri içinde silika bulunan özel hamuru ve özel deseni sayesinde 0°C’nin altındaki hava sıcaklıklarında bile yumuşaklığını ve dayanıklılığını koruyan bir yapıya sahiptir" dedi.

Güzel, kış lastiklerinin yaz şartlarında kullanıldığında sürüş emniyetinde kayıplara neden olduğunu aktararak, "Özellikle frenleme performansında düşüş yaşanmaktadır. Bununla birlikte sürüş konforunda da azalma olacaktır. Araçta lastiklerden kaynaklanan daha fazla ses olacaktır. Ayrıca yakıt tüketiminde de bir artış olacaktır. Bununla beraber, yine ekonomiyi etkileyen bir unsur, hızlı aşınma ile karşı karşıya kalınacaktır. Bu nedenle hava koşullarını yakından takip ederek mevsim dönümlerinde kış lastiğinden yaz lastiğine geçmek hem emniyetli sürüş hem de lastik ömrünü uzatmak açılarından büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Öte yandan lastiklerin yaz aylarında artan sıcaklıklardan olumsuz etkilenmemesi adına da tavsiyelerini paylaşan Brisa Pazarlama Direktörü Evren Güzel, araçların direkt güneş ışınlarından korunması ve mümkünse gölge alanlara park edilmesinin lastik ömrünün uzunluğu açısından önemli olduğu kaydetti.

'UYGUN LASTİK KULLANIMI GÜVENLİĞİ ARTIRIR'

Pirelli Türkiye Pazarlama Müdürü İpek Unaran, yakıt tüketimi ve çevreye olan olumsuz etkileri azaltmak ve güvenlik için mevsime uygun lastik kullanılmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Unaran, sıcaklıkların 7 derece ve üzerinde seyrettiği yaz mevsiminde kış lastiği kullanmaya devam etmenin daha uzun fren mesafesi, daha fazla aşınma ve daha fazla yakıt tüketimine yol açacağını ifade ederek, "Yaz lastiklerinin dönme direnci kış lastiklerine oranla daha düşüktür. Böylelikle yazın, yaz lastikleri daha az yakıt harcar ve daha az aşınır. İlgili koşullarda yaz lastiklerini kullanmamanız hem güvenlik hem de performans ve verimlilik sorunları yaşamanın yanında kış lastiklerinizin hızlı bir şekilde yapısının bozulmasına ve sonraki kış sezonunda işlevlerini yerine getirememesine sebep oluyor. Dolayısı ile yaz lastiklerine zamanında geçmek büyük önem taşıyor" ifadesini kullandı.