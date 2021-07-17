Araç kiralamada bayram havası!

Pandemi önlemleri nedeniyle zor günler geçiren araç kiralama sektörü, bayram tatili ile birlikte son yılların en hareketli günlerini yaşıyor. Vatandaşın pandemi döneminde özel araç ile seyahati tercih etmesi, şirketlerin filolarında kiralık araç bırakmadı.

22 marka ve 85 farklı modelden oluşan araç filosuyla hizmet veren Garenta, bayram dönemi oluşan talep yoğunluğu nedeniyle kiralık araç kalmayabileceği uyarısında bulundu.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte talebin yoğunlaştığını söyleyen Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, "Hem şehir içi hem de havalimanı şubelerimizde talep artışı yaşıyoruz. Ayrıca, Haziran 2021’de bir önceki yılın aynı dönemine göre talepte yüzde 65’lik bir artış söz konusu" dedi.

Aşılama süreci ve kısıtlamaların kalkmasının havalimanı yoğunluğunu artırdığını kaydeden Ayyıldız, "Havalimanı yolcu sayısı 2021 Haziran itibarıyla 10.8 milyon seviyesine ulaştı ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde yüzde 287 arttı. Böylece salgın döneminde talepte büyük düşüş yaşayan ve kapanma noktasına gelen havalimanı şubelerindeki artış oranı şehir içi şubelere göre daha fazla oldu. Haziran 2021’de havalimanı şubelerinde talep bir önceki aya göre yüzde 126, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 24 arttı" diye konuştu.

'YOĞUNLUK ÖNÜMÜZDEKİ AYLARD DA DEVAM EDECEK'

Kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte günlük araç kiralama tarafında da ciddi bir talep artışı görmeye başladıklarını ve sektörün farklı ulaşım alternatiflerine göre daha hızlı toparlandığını belirten Ayyıldız, "Tüketicilerde kişisel araçla trafiğe çıkma eğilimi arttı. Uçuş ve toplu taşımadaki kısıtlamalar kalkmış olsa bile değişen tüketici alışkanlıklarıyla kiralama tüm alternatiflerinden daha çok tercih ediliyor” ifadelerini kullandı.

Temmuz ayında bayramın da etkisiyle bir önceki yıla göre yüzde 50 artış beklediklerini de belirten Ayyıldız, “Yaz döneminden beklentimiz yüksek. Bu nedenle tüketicilerin rezervasyonlarını yaparak talep yoğunluğunun olduğu bu dönemlerde araç bulamama gibi bir sorunla karşılaşmamalarını öneriyoruz. Talebin Ağustos ve Eylül aylarında da yüksek olacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

'YÜZDE 125'LİK ARTIŞ YAŞANDI'

Kiralama platformu Yolcu360'ın CEO’su Umut Yıldırım, ekosistemlerindeki 100 bini aşkın aracın bayram öncesi rezerve edildiğini belirtti.

Yıldırım, "Araç kiralamaya olan ilginin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini öngörüyoruz. Normalleşme ile birlikte turizm ve araç kiralama sektörünün de birlikte hareketleneceğini ve yasaksız ilk bayramda talebin yüksek olacağını biliyorduk. Ülke çapındaki tedarikçilerimiz, misafirlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde filolarına takviyeler yaptılar. Kiralama oranlarında geçtiğimiz yıla oranla yüzde 125’lik bir artış yaşandı” dedi.

ORTALAMA 5 GÜN SÜREYLE KİRALANDI

Yolcu360 verilerine göre İstanbul, Ankara ve İzmir’den teslim alınan araçlar toplam kiralamaların yaklaşık yüzde 75’ini oluşturdu ve kiralamalar 5 gün ortalama ile yapıldı. Kilometre sınırı yüksek araçlara olan yoğun talep ise uzun rotaların tercih edildiğini gösterdi.

Yıldırım, "Misafirlerimiz normalleşme döneminin etkisiyle uzun rotaları tercih ettiler ve bu eğilim, herkesin olduğu yerden çok daha uzaklara gitmek istediğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.