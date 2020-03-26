"AİLE OLARAK SOSYAL MESAFEDEYİZ"

Önceki gün eşi ve 4 çocuğu ile selfie çeken ünlü yıldız, altına şu notu düştü:

Çocuklarınızı eğlendirmek için ne yapıyorsunuz? Aile olarak sosyal mesafedeyiz ama ne yapacağımıza dair eğlenceli fikirlere ihtiyacımız var. Herhangi bir öneri yarımcı olur.