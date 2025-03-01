Kibariye, Buika'ya iltifat edeyim derken pot kırdı

Ödüllü İspanyol şarkıcı Buika ve Kibariye, BKM organizasyonuyla Volkswagen Arena’da müzikseverlerle buluştu.

"GÜZELLİK HİÇBİR ZAMAN ÖNEMLİ DEĞİL"

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Kibariye, konser sırasında Buika’ya övgüler yağdırırken söylediği sözlerle dikkat çekti. Ünlü şarkıcı; "Kalbi o kadar temiz ki, güzellik hiçbir zaman önemli değil" diyerek pot kırdı.