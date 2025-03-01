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        Haberler Magazin Kibariye, Buika'ya iltifat edeyim derken pot kırdı - Magazin haberleri

        Kibariye, Buika'ya iltifat edeyim derken pot kırdı

        Buika ile Volkswagen Arena'da sahne alan Kibariye, ünlü şarkıcıya övgüler yağdırırken; "Kalbi o kadar temiz ki, güzellik hiçbir zaman önemli değil" sözleriyle pot kırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2025 - 21:02 Güncelleme: 01.03.2025 - 21:34
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        İltifat edeyim derken pot kırdı
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        Ödüllü İspanyol şarkıcı Buika ve Kibariye, BKM organizasyonuyla Volkswagen Arena’da müzikseverlerle buluştu.

        İkili, sahnede ilk kez birlikte, Sezen Aksu imzalı 'Sevdam Ağlıyor' şarkısını seslendirdi.

        "GÜZELLİK HİÇBİR ZAMAN ÖNEMLİ DEĞİL"

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        Kibariye, konser sırasında Buika’ya övgüler yağdırırken söylediği sözlerle dikkat çekti. Ünlü şarkıcı; "Kalbi o kadar temiz ki, güzellik hiçbir zaman önemli değil" diyerek pot kırdı.

        Fotoğraflar: AA

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        #buika
        #Kibariye

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