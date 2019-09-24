Türkiye'de bugüne kadar 750 bin işletmeye 350 milyar liralık kredi kullandıran Kredi Garanti Fonu, faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla "bölge temsilcilikleri" kurmak için düğmeye bastı

- Sahada reel sektör ve bankacılık sektörüyle iletişimi hızlandırmak amacıyla kurulacak temsilcilikler, objektif ve şeffaf değerlendirme süreçlerini sağlamlaştırmak, ihtiyaçları yerinde tespit etmek ve ülkenin bölgeler bazında değişen dinamiklerine uygun ürünler geliştirmek amacıyla çalışacak

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