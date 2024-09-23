Kervanların geçtiği köprüde çalışma

Hatay'ın Payas ilçesinde bulunan ve yaklaşık 450 yıllık olduğu belirtilen İpek Yolu köprüsünde restorasyon çalışması başladı.

İHA'nın haberine göre, İstanbul-Halep-Şam-Hicaz yolu üzerinde Payas ilçesinde bulunan ve tarihte kervanların uğrak noktası konumunda olan Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi yıllardır ayakta durarak tarihe ışık tutuyor.

Külliye çevresinde bulunan ve ulaşımı sağlayan yaklaşık 450 yıllık İpek Yolu köprüsü de yıllara meydan okuyor. Yıllar içerisinde deforme olan köprünün ayakta kalabilmesi için Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışması başlatıldı.

Külliyenin arasta bölümünün güney kapısından çıktığında Payas çayının üzerine yapılan bir köprü ve 3 kemerli bir köprü. O tarihte yapıldıktan sonra kullanılan İpek Yolu köprüsü olarak söyleniyor. Şu anda restorasyon çalışmasına başladılar. Restorasyon çalışması bittikten sonra ziyaretçilere de tamamen açılacak.

"1565-1577 yılları arasında yapıldığı söylenen tarihi bir köprü var burada, ipek yolu köprüsü de deniyor. Külliyeye gelen ticari ve hac kervanları buradan geçermiş.

Restorasyon zamanın altı ay veya bir yıl süreceği söyleniyor ama altı ay içerisinde bitirileceğini tahmin ediyoruz. Altı ay sonra inşallah ziyaretçilere de açılacağını düşünüyoruz. O tarihte buraya gelen hac kervanları ve ticari kervanları Halep, Şam ve Hicaz yolundan bu taraftan geçiş yapıyorlar.

Burası külliye olduğu için konaklama merkezi de olarak kullanıldığı için üç gün burada konaklama yapıyorlar. Hacılar tekrar dönüşte yine bu köprüyü kullanarak buradan tekrar Anadolu'ya payitahta doğru yol alıyorlar.

Bu köprü içinde şöyle bir söylem var Hatay'ın dünyaya açılan kapısı olarak da söyleniyor çünkü o tarihte o tarafa giden tüm kervanlar buradan geçtiği için başka bir geçiş yolu yok uğrak yerleri sadece burası onun için Hatay'ın dünyaya açılan bir kapısı olarak da geçiyor."