Ankara'da yürek yakan olay, dün saat 15.30 sıralarında, Altındağ ilçesi Gültepe Mahallesi 2050'nci Cadde’deki Mevlana Sitesi'nde meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre İlhan-Zekiye Aymergen çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Yusuf Aymergen (7), 10’uncu kattaki evlerinde pencerenin önündeki yatakta oyun oynamaya başladı. Bir süre sonra Yusuf Aymergen, pencereden düştü. Beton zemine düşen Yusuf, hayatını kaybetti.

"İLKOKUL 1'İNCİ SINIFA GİDİYORDU"

Ardından aile durumu fark etmiş. Babası, oğlunun cesedini yerde görünce çığlık atmış. Vefat eden çocuk, ilkokul birinci sınıf öğrenciydi. İhmal olduğunu düşünmüyorum. Aile, camın açılmaması için önüne yatak koymuş. Çocuk yatağı nasıl oradan çekmiş anlamış değiliz. Annesi ve babası çocuğu çok severdi" dedi.