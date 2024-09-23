Metin Arolat son yolculuğuna uğurlandı

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Metin Arolat'a ikinci veda...

İstanbul'dan sonra İzmir'de de cenaze namazı kılındı.

Cumayı, cumartesiye bağlayan gece bir oteldeki programı sırasında rahatsızlanan Metin Arolat, konserine ara vermiş ve "Sol kolum uyuşuyor" dedikten sonra biraz dinlenmişti.

Metin Arolat hayatını kaybetti Haberi Görüntüle

Ardından kendisini iyi hissettiğini belirterek sahneye tekrar çıkmış fakat kısa bir süre sonra sahnede fenalaşıp yere yığılmıştı.

Metin Arolat’a; seyirciler arasında olan bir hemşire tarafından kalp masajı yapılarak duran kalbi çalıştırılmıştı. Ambulansla hastaneye götürülürken yolda kalbi tekrar duran Arolat, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

52 yaşında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Metin Arolat'a ilk veda, dün Teşvikiye Camii'nde gerçekleştirildi. Arolat'ın cenazesi, öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası memleketi İzmir’e gönderildi. Hacımustafa Beşikçioğlu Camii'nde öğlen namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Arolat Ailesi ve ünlü sanatçının dostları, sevenleri Karşıyaka ilçesi Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii'nde son görevlerini yapmak üzere bir araya geldi. Törene Metin Arolat'ın sanatçı arkadaşları televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, şarkıcı Işın Karaca, 'Kuşum Aydın' lakaplı Muharrem Aydın Uğurlular, Gökhan Keser, Özgür Çevik, oyuncu Alp Kırşan, ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Taziyeleri Arolat'ın ablası Fatoş Alkan kabul etti. Metin Arolat'ın yakın yakın arkadaşı Armağan Çağlayan cenaze namazında gözyaşlarını tutamadı.

"HERKESE ELİNİ UZATAN BİR İNSANDI" Cenaze töreninde konuşan Metin Arolat'ın ablası Fatoş Alkan, "Kimse için kötülük düşünmeyen, herkese elini uzatan bir insandı. Onun için de çok seviliyordu. Çok iyi bir kardeşti. Kalp rahatsızlığı da yoktu. 'Babası kalpten öldü' dediler ama babam beyin kanserinden öldü. Ailede kalp rahatsızlığı olan yoktu. Sevilen bir insan olması çok önemli. Gerçekten kalben çok iyi bir insandı. Sadece insanlara değil hayvanlara, canlıların hepsine iyi davranırdı. Kimse için kötü düşünmez ve davranmazdı. Çok kişiye el uzattığına eminim. Allah rahmet eylesin" dedi.

Metin Arolat'ın ablası Fatoş Alkan "SAHNEYE ÇIKMADAN ÖNCE SERUM ALMADI" Metin Arolat'ın yaklaşık 4 ay önce bir hastaneye Check-up yaptırmaya gittiğini ve oradaki sonuçlara göre hiçbir rahatsızlığının olmadığını söylediklerini belirten abla Alkan, sözlerini şöyle sürdürdü: Her zaman diyet yapıyordu. Sabah 3 tane yumurta yemiş, öğle yemeğinde tavuğunu yemiş. Tuzu ve yağı azaltmıştı. Belirgin bir rahatsızlığı yoktu. Sahneye çıkmadan önce serum almadı. Ara ara kendini kötü hissettiği zaman serum alıyordu ama son zamanlarda serum almadı, bana söylüyordu. Aydın Uğurlular ise Metin Arolat ile 35 yıldır tanıştıklarını, çok üzgün olduğunu, bu sebeple de söyleyecek kelime bulamadığını ifade etti.

"ÇOK GÜZEL PROJELERE İMZA ATTIK" Cenaze töreninde konuşan şarkıcı Gökhan keser de "Birlikte çok güzel projelere imza attık. Çok güzel klipler çektik. Oradaki hallerini tanıyınca kendisine daha da hayran oluyorsunuz. Çok üzgünüm. Allah yakınlarına sabır versin" diye konuştu. "BİRLİKTE TATİLE GİDECEKTİK, BİLET ALMIŞTIK" Metin Arolat'ın bilindik bir rahatsızlığı olmadığına değinen Armağan Çağlayan da "Ölen öldü, arkasından polemiklere gerek yok. Bizim can arkadaşımız öldü. Metin, Türkiye müzik sektörünün kıymet taşı. Ama hiç kimse bunu fark etmiyor. Türk Pop Müziği, Metin'in çektiği kliplerle Türk Pop Müziği oldu. Eğer Metin olmasaydı, bugün bir Türk Pop Müziği endüstrisi bence olmazdı. Metin, içinde kötülük olmayan tek insan. Hiç kötülük bilmezdi. O yüzden bu piyasada hak ettiği yerde olmadı. Bizim piyasada hak ettiğiniz yerde olmak kötülük gerektirir. Son programda çok neşeliydi. Bana tişört hediye etti. Çok güldük, eğlendik. Birlikte tatile gidecektik, ekim ayı için bilet almıştık" açıklamalarında bulundu.

Armağan Çağlayan "ÇOK SEVİLMENİN BEDELİ BU" Metin Arolat'ın 90'lı yıllardan bu tarafa herkesin yanında olduğunu söyleyen şarkıcı Işın Karaca, "Müzikal görüntü, ne ararsan bir şey hazırlayacağım zaman Metin'i arayıp 'Ne düşünüyorsun Meto?' derdim. Onun görüşü çok önemli. Hepimiz için çok büyük bir kayıp. Çok sevilmenin bedeli bu. Yattığı yer hiçbir zaman incinmesin. Bu kadar değer verilmesi çok kıymetli. İnşallah hepimizin arkasından bu kadar iyi konuşan insan olsun. Başımız sağ olsun" diye belirtti. Işın Karaca Metin Arolat'ın cenazesi Karşıyaka'daki Örnekköy Mezarlığı'na defnedildi.