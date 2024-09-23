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Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup ederken Milot Rashica galibiyette kilit rol oynadı.

Kosovalı futbolcu, 20. dakikada ceza yayından yaptığı sert vuruşta köşeden fileleri bulurken takımını öne geçirirken bu sezon ilk golünü kaydetti.

Rashica, maç boyunca 5 kilit pas atarken 4 top çaldı ve 7 ikili mücadelenin 5'ini kazandı ve maçın en iyilerinden oldu.

62 kez topla buluşan Rashica, yüzde 75.7 pas isabetiyle oynayarak maçın en iyilerinden oldu.

Rashica bu sezon ikisi Süper Lig'de biri Avrupa Ligi'nde olmak üzere 3 asist yaparak 4 gollük katkı sağladı. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un en güvendiği isimlerin başında gelen Rashica, bu sezon 8 resmi maça da 11'de başlarken Joao Mario'nun transferinin ardından da yerini kaybetmedi. REKLAM Beşiktaş'ın geçen sezon renklerine bağladığı Rashica, 41 maçta 5 gol ve 5 asist üretmişti.

DOLMABAHÇE GOLCÜSÜ IMMOBILE Beşiktaş'ın Eyüpspor'u 2-1 yendiği maçta galibiyet golü uzatmalarda penaltıdan Ciro Immobile'nin ayağından geldi. İtalyan yıldız, Tüpraş Stadyumu'ndaki gol serisini de böylece sürdürdü. Bu sezon 8 resmi maçta 8 gole ulaşan Immobile, bu gollerden ikisini Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan sezonun ilk maçında Süper Kupa'da Galatasaray'a karşı kaydetmişti. Immobile diğer 6 golün tamamını ise Tüpraş Stadyumu'nda kaydetti. 4-2 kazanılan Antalyaspor maçında 2 gol atan Immobile, Sivasspor maçında ise 1 gol buldu. 34 yaşındaki futbolcu, Avrupa Ligi play-off'unda 5-1 kazanılan Lugano maçında ise 2 gol kaydetti. Eyüpspor karşısında son anlarda penaltıdan fileleri bulan Immobile, iç sahada 4 maçta 6 gole ulaştı. Immobile deplasmanda ise henüz siftah yapamadı. Immobile bu sezon oynanan 8 resmi maça 11'de başladı.