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        Haberler Gündem Güncel Engelli çobana sopalı işkence: Biri dövdü diğeri kayda aldı | Son dakika haberleri

        Engelli çobana sopalı işkence: Biri dövdü diğeri kayda aldı

        Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde koyunlarını otlatan engelli çobana iki kız dakikalarca işkence yaptı. Kızlardan biri halay çekip şarkı söyleyerek çobanı sopayla döverken, diğer kız da bu anları gülerek cep telefonu ile kayda aldı. Şikayet üzerine iki kız gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 10:52 Güncelleme: 23.09.2024 - 10:55
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          Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Çokak Mahallesi'nde iddiaya göre, Seçil G. adlı kız, çobanlık yapan N.Y.'nin koyunlarını otlattığı sırada yanına gelip, kendisine alkol almasını istedi. Çoban N.Y. bunu kabul etmeyince genç kız, çobana saldırmaya başladı ve üzerine su attı.

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          Seçil G. bir süre sonra da eline aldığı sopa ile çobana vurmaya başladı. Seçil G., çobanı döverken yanındaki kız arkadaşı da cep telefonu ile kayıt yaptı.

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          Elinde sopa ile halay çekmeye başlayan kız, çobanı yakasından tutup kendisi ile halay çekmeye zorlayarak dövmeye devam etti.

          Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından valilik inceleme başlattı.

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          GÖZATLINA ALINIP ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

          Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan açıklamada, "22.09.2024 tarihinde bazı sosyal medya üzerinden Andırın ilçemizde N.Y. isimli vatandaşımızın darp edilmesiyle ilgili bir video paylaşılmıştır. Kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine sopa kullanmak suretiyle darp edilen N.Y. olay sonrası Andırın Devlet Hastanesinden darp raporu alarak kendisini darp ettiğini iddia ettiği M.G. ve S.G. isimli şahıslardan şikayetçi olmuştur. Darp eden şahıslar, mevcutlu olarak adliyeye sevk edilmiştir" denildi.

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