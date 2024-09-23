Lübnan'da son durum ne?

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İsrail-Lübnan hattında son günlerde yükselen gerilimin ardından İsrail, Lübnan'a bugün de hava saldırıları düzenliyor.

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana hava saldırılarını yoğunlaştırması nedeniyle Lübnan'ın güneyinde özellikle sınıra yakın bölgelerdeki halk, ülkenin kuzeyine doğru kaçmak zorunda kaldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a bugünkü saldırılarında 183 kişinin öldüğünü, 727 kişinin yaralandığını belirtti. Ölü ve yaralılar arasında çocuk, kadın ve sağlık çalışanlarının olduğu kaydedildi.

EĞİTİME İKİ GÜN ARA VERİLDİ Lübnan Eğitim Bakanlığı, İsrail'in saldırıları nedeniyle ülkenin güneyinde eğitime 2 gün ara verildiğini duyurdu. Lübnan Eğitim Bakanı Abbas el-Halebi, İsrail'in yüzlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan saldırıları nedeniyle binlerce kişinin ülkenin kuzeyine doğru kaçmaya başlamasının ardından eğitim durumuna ilişkin açıklama yaptı. Halebi, güvenlik ve askeri durumun öğrenciler için tehlike oluşturduğunu, ülkenin güneyindeki tüm illerde, güneydoğudaki Bekaa, doğudaki Baalbek el-Hermel ve Beyrut'un güney banliyölerindeki okul, lise ve enstitülerde 23-24 Eylül'de eğitim yapılmayacağını belirtti.