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        Haberler Gündem Güncel Takla attı, uçuruma yuvarlandı! Çocuklar el frenini indirince facia yaşandı! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Takla attı, uçuruma yuvarlandı! Çocuklar el frenini indirince facia yaşandı!

        Mardin'de çocukların el frenini indirdiği park halindeki araç, uçurumdan yuvarlanıp kanala düştü. Feci olayda 2'si ağır 4 çocuk yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 14:50 Güncelleme: 23.09.2024 - 14:50
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        Çocuklar el frenini indirince facia yaşandı!
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        Mardin'in Nusaybin ilçesinde içindeki çocukları el frenini indirdiği belirtilen araç, uçurumdan yuvarlanıp, kanala düştü. Kazada, 2’si ağır, 4 kardeş yaralandı.

        DHA'nın haberine göre kaza, sabah saatlerinde Nusaybin ilçesinin kırsal Gürün Mahallesi’nde meydana geldi.

        Park halindeki, içinde yaşları 7 ile 13 arasında değişen Z.B., M.B., E.B. ve B.B kardeşlerin olduğu hafif ticari araç, iddiaya el freninin indirilmesiyle uçurumdan yuvarlandı.

        TAKLA ATTI, SULAMA KANALINA DÜŞTÜ

        Taklalar atarak sulama kanalına düşen araçtaki 4 çocuk, köylülerin yardımıyla sudan çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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        Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınan kardeşlerden 2’sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

        Kazanın görgü tanıklarından İdris Dilmeç, “Üst tarafta 4 çocuk aracın içindeydi. El frenini mi indirmişler, şu an kimse bilmiyor. Uçurumdan takla atarak suyun içine düşüyor. 2 çocuk ağır yaralıdır. Dileriz ki Allah’tan 4’ünün de durumu çok iyi olur. Allah şifa versin” dedi.

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