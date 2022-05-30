Kerem Bürsin: Türk sineması, Yeşilçam sıcaklığını yakalayamadı
Kerem Bürsin, bu yıl ikincisi düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında "Sinema Söyleşileri"nin ilk konuğu oldu. "Oyuncu ve İzleyici Olarak Sinema" başlıklı oturumda konuşan Bürsin, "Türk sineması, Yeşilçam sıcaklığını yakalayamadı. Sinemamızı fazlasıyla ticarete kattık. Sinemadan daha çok dizilerde başarılı oluyoruz" dedi
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 28 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında ikincisi düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivalleri kapsamında "Sinema Söyleşileri" başladı. Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirilen söyleşilerin ilk konuğu ise oyuncu Kerem Bürsin oldu.
Ömür Sabuncuoğlu'nun moderatörlüğünde düzenlenen söyleşide Bürsin, "Oyuncu ve İzleyici Olarak Sinema" başlıklı oturumda konuştu.
"AKSİYON FİLMİ SEVERDİM"
Ünlü oyuncu, sinemaya ilk kez 7 yaşındayken Ankara'da gittiğini belirterek, "Sinema izleyen bir aileydik. Küçükken aksiyon filmlerini çok severdim. Jean-Claude Van Damme'ın büyük hayranıydım. Robert De Niro, Tom Hanks'e büyük hayranlığım var." diye konuştu.
Ortaokul dönemlerinde de sinemaya büyük ilgi duyduğunu anlatan Bürsin, tek film alıp birçok filme girdiğini söyledi.
"TÜRK SİNEMASI YEŞİLÇAM SICAKLIĞINI YAKALAYAMADI"
Yeşilçam filmlerini de çok sevdiğini ifade eden Kerem Bürsin, "Türk sineması, Yeşilçam sıcaklığını yakalayamadı. Sinemamızı fazlasıyla ticarete kattık. Sinemadan daha çok dizilerde başarılı oluyoruz." diye konuştu.
"EKMEĞİMİ BU SEKTÖRDEN KAZANACAĞIMI BİLİYORDUM"
Oyunculuğa başlamadan önce de mutlaka sinema sektöründe çalışacağına inandığını belirten Bürsin, "Oyunculuktan olmasa da 'Ekmeğimi mutlaka sinemadan kazanırım' demiştim. Oyunculuğa lisede başladım. Üniversitede küçük bir piyasamız vardı. Öğrenciyken de TV ve sinemaya çok merak ediyordum. Bu nedenle son senem hep koşturmayla geçti." ifadelerini kullandı.
"GENÇLERE DE OLANAK TANINMALI"
Yaşamının çoğu Amerika'da geçmiş olan ünlü oyuncu Amerika ile Türkiye'deki farklılıkları; "Onlar daha disiplinli ve profesyonel. Oradaki çalışma koşulları daha güvenli ve ekibi daha çok düşünüyorlar." diye açıkladı. Ayrıca ülkemizdeki kadın oyuncuların şartlarının daha zor olduğunu, kadınlardan beklenen performansın her zaman fazla olduğuna da değinen 34 yaşındaki oyuncu, "Gençlere de olanak tanınmalı. Sonuçta bir dönem hepimiz, No Name'dik." dedi.
"EMMY'DE GÜZEL İŞLER ÇIKARIYORUZ"
Kerem Bürsin, son dönemde özellikle biyografi hikayelerin anlatıldığı filmlerin büyük başarı kazandığına işaret ederek, "Bizim biraz daha sinema sihrine girmemiz lazım. Sinemada hep birinin hayatını yapıyoruz. Evet, ülkemizde de anlatılacak çok insan hikayesi var fakat başka şeylere de yönelmeliyiz." ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncu, film ödülleriyle ilgili olarak "Oscar Türkiye'ye gelmese bile adaylık gelsin çok isterim. Emmy'de ise güzel işler çıkarıyoruz." diye konuştu.
Birbirinden ünlü oyuncu ve yönetmenlerle sinemaya dair her şeyin konuşulacağı "Sinema Söyleşileri" 29 Mayıs Pazar günü de devam edecek. Saat 14.00'te Atlas Sineması'nda düzenlenecek söyleşide Oscar Academy jüri üyesi, yapımcı Zeynep Atakan ile uluslar arası ödüllü yönetmen Nisan Dağ katılacak. "Yerelden Evrensele Koşan Gençler" başlıklı oturumda iki usta sinemacı, gençlere ilham veren bir sohbet gerçekleştirecek.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Kerem Bürsin: Türk sineması, Yeşilçam sıcaklığını yakalayamadı/kerem-bursin-turk-sinemasi-yesilcam-sicakligini-yakalayamadi-3454706
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