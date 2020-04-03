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Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, tüm dünyayı etkisi altına alan salgına karşı gerekli sosyal izolasyon kurallarına uyarak tedbir alıyor.

Önceki gün Instagram'dan yönetmen Mu Tunç ile canlı yayında sohbet ederek evde neler yaptığını anlatan Bürsin, şu ifadeleri kullandı:

Karantinada 21’inci günüm. Geçen çamaşırlarımı yıkadım. Üniversiteden beri yıkıyorum. Kurutma makinesi o kadar sıkıntılı ki, bütün tişörtlerim ve pantolonlarım daraldı.

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