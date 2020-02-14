Dün akşam bir gala gecesine katılan Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilisi Kerem Bürsin konuyla ilgili ilk kez konuştu.

Bürsin, "O konulara girmek istemiyorum. Beminle ilgili bir konu değil. Herkes mutlu olsun. Diyeceğim bu kadar." ifadelerini kullandı.