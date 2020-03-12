12 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; oyuncu Kerem Bürsin, önceki akşam Reşitpaşa'daki bir restoranda görüntülendi.
Arkadaşları ile birlikte yemek yiyen Bürsin, mekan çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtladı.
"DAHA YENİ TANIŞTIK"
Yaz aylarında yayımlanacak olan dizi ile ekranlara dönmeye hazırlanan Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel ile ilgili, "Daha yeni tanıştık. Çok iyi bir insan, iyi bir oyuncu" şeklinde konuştu.
"GÖRSEM SELAM VERİRİM"
Serenay Sarıkaya'nın sevgilisi Cem Yılmaz ile geçen hafta sonu gittiği mekanda görüntülenen Kerem Bürsin, muhabirlerin, "Karşılaşırsanız selam verir misiniz?" sorusuna, "Neden selam vermeyeyim? Diyeceklerim bu kadar. Sakıza dönmesin bu olay" yanıtını verdi.
Birlikteyken sahiplendikleri köpekleri Orfeus ve Hectorious için eski aşkıyla görüşen Bürsin, konuyla ilgili sorulara şu yanıtı verdi:
"GEREK YOK"
Bu mevzuya girmeye hiç gerek yok. Ben diyeceğimi dedim. O yüzden bir şey söylemeye gerek yok artık. Bir tanesi benim, bir tanesi onun.
Bir şekilde o çözümlenecek. Bence artık görüşmeye gerek yok. Bu konunun da artık devam etmesine gerek yok.
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