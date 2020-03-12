"GEREK YOK"

Bu mevzuya girmeye hiç gerek yok. Ben diyeceğimi dedim. O yüzden bir şey söylemeye gerek yok artık. Bir tanesi benim, bir tanesi onun.

Bir şekilde o çözümlenecek. Bence artık görüşmeye gerek yok. Bu konunun da artık devam etmesine gerek yok.