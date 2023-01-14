"Beni birçok projede göreceksiniz"

HABERTURK.COM

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Kerem Bürsin, önceki akşam Etiler'deydi. Oyuncu, bir mekandan çıkarken görüntülendi. Gazetecilerle ayak üstü sohbet eden Bürsin, "Yeni projemin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Değişik bir proje ama ne zaman çıkacağı belli değil" dedi.

"BENİ BİRÇOK PROJEDE GÖRECEKSİNİZ" Kerem Bürsin, daha sonra, "Onun dışında dijitale ve sinemaya yapılan yeni projeler de olacak. Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Bunun için de çok mutluyum. Bu sene birçok projede beni göreceksiniz" açıklamasında bulundu. Bürsin, röportajını tamamlamasının ardından hızla evinin yolunu tuttu.

"TOKSİK ERKEKLER VAR" Öte yandan Kerem Bürsin'e daha önce Farah Zeynep Abdullah'ın, "Erkek oyuncuların yanına domates seçermiş gibi partner seçiyorlar" sözleri hakkındaki düşünceleri sorulmuştu. Konuyla alakalı konuşan Bürsin, "Farah, bence çok doğru söylemiş ama bu durum sadece bizim sektörümüzde ve ülkemizde yaşadığımız bir sorun değil. Diğer sektörlerde de, diğer ülkelerde de aynı problemler ile karşılaşılıyor. Bence hoş değil bu durum. Kimseyi de eleştirmek istemem ama piyasımızda toksik erkekler var, hala çalışıyorlar. Böyle şeylere önem vermemiz lazım. Yurt dışından ülkemize yatırım yapan platformlar var. Irkçılık vs. gibi durumlara çok dikkat ediyorlar. Erkek oyuncuların partnerlerini seçmesini ve yapımcı firmanın işine karışmasını doğru bulmuyorum" demişti.

"ÇOK ŞAŞIRIYORUM" Kerem Bürsin, "Bence herkesin seçmelere katılması gerek. Yurt dışında konumun ve popülariten ne olursa olsun seçmelere katılmak zorundasın çünkü iş başlamadan önce enerji ve uyumuna bakıyorlar. Türkiye'de bunun olmamasına ben çok şaşırıyorum" ifadelerini kullanmıştı. KEREM BÜRSİN CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

ÖNERİLEN VİDEO