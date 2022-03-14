Kerem Bürsin cephesinden açıklama

"DOĞRULUK PAYI YOKTUR"

Bürsin cephesinden o iddialara yanıt geldi. Ünlü oyuncunun bağlı olduğu Günfer Günaydın Ajans, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Son zamanlarda basında yer alan haberler için maalesef böyle bir dönemde bir açıklama yapma gereği duymaktayız. Dünyanın ve ülkemizin geçtiği bu sancılı ve hoş olmayan süreçte gündemin bu şekilde meşgul edilmemesini isteriz. Kerem Bürsin adının geçtiği haberler hiçbir şekilde doğru değildir. Ajansı ve kendisi dışında çıkan haberlerin hiçbir doğruluk payı yoktur. Oyuncumuz Kerem'in hayatında kimse olmamakla birlikte işlerimize her zamanki yoğun tempo ile devam etmekteyiz. Değerli magazin mensuplarının da bu süreç içerisinde sadece oyuncumuza değil ama herkese böyle hassas bir dönemde saygı duyulmasını rica ederiz.