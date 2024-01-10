SON OLARAK 2023 MART'TA ARTIŞ YAPILDI!

Son olarak Mart 2023'te destek miktarları; İstanbul'da 3 bin 500 lira, Ankara, Bursa, Antalya ve İzmir'de 3 bin lira, diğer büyükşehirlerde 2 bin 500, diğer illerde 2 bin lira olmuştu.

İstanbul'da başlatılan Yarısı Bizden kampanyasında ise kira yardımı 5 bin 250 TL olarak duyurulmuştu.