Kendisi minik etkisi büyük! Cinsel gücü artırıyor, karaciğeri temizliyor, hazımsızlığı geçiriyor!
Doğanın şifalı bitkileri arasında önemli bir yere sahip olan muskat, sadece lezzet verici bir baharat olmanın ötesinde, sayısız sağlık faydası sunan bir hazine. Bu minik baharatın, cinsel gücü artırmadan karaciğerin temizlenmesine kadar vücut için birçok olumlu etkisi bulunuyor. İşte kendisi küçük ama etkisi büyük olan muskat hakkında bilinmesi gerekenler...
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Baharatlar arasında adı sıkça duyulan muskat, sadece yemeklere kattığı tat ve lezzetle değil, aynı zamanda sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle de dikkat çekiyor. İşte muskat hakkında bilinmesi gerekenler…
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MUSKAT FAYDALARI NELERDİR?
Muskatın bilinen faydaları şu şekilde sıralanabilir;
Zihni gevşeten muska, uyku problemlerinde yardımcı oluyor,
Afrodizyak etkisi sayesinde cinsel gücü artırıyor,
Ağız kokusunu gideriyor,
Beyin fonksiyonlarını geliştiriyor,
Toksinlerin uzaklaşmasına yardımcı olması sayesinde karaciğeri temizliyor ve iltihabı kurutuyor,
Böbrek taşı oluşumunu önlüyor,
Cildi aydınlatıyor,
Adet dönemlerindeki kasık sancılarına adet kanamaları sırasındaki yüksek ağrıları dindiriyor,
Az miktarı stres ve depresyonun yatışmasını sağlıyor,
İştahsızlık problemlerini çözüyor,
Hazımsızlık ve gaz problemlerine iyi geliyor,
Mide ağrısı, kramp ve kasılmaların önüne geçiyor.
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MUSKAT ZARARLARI
Muskat sütle tüketildiğinde halüsinasyonlara, mide bulantısına, kalp ritminde bozukluğa neden olabilir. Aşırı tüketim sonucu ağızda kuruluk yapabilir.
**Aynı zamanda önemli kronik bir hastalığı olan kişiler, hamileler, emziren anneler, alerjik bir bünyeye sahip olanlar veya özel bir beslenme programı ile beslenenler bu ürünü kullanmadan evvel mutlaka bir uzmana danışmalıdır.
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MUSKAT NASIL KULLANILIR?
Muskat genellikle baharat olarak kullanılan bitkidir. Yemek, sos, salataların içerisine rendelenerek ya da tercihe göre toz hali kullanılabilir. Çay ve krem formu ise insan sağlığı için en faydalı halidir.
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MUSKAT BESİN DEĞERİ
100 gram muskatta 36 gram yağ, 49 gram karbonhidrat, 6 gram protein bulunur. Bununla birlikte sodyum, kalsiyum, demir, potasyum ve magnezyum minerallerinin yer aldığı muskatta B6, C, Vitaminleri de vardır.