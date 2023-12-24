Yeşil çay tüketiminin dördüncü gününde Lindsey regli oldu ve bu dönemde aslında yüzünün mayın tarlasına döndüğünü söyleyen genç kadın, ilk defa böyle bir durum yaşamadığını ve bu olumlu gelişimin yeşil çay ile bir alakası olduğunu söyledi. Lindsey’ın aynı zamanda dördüncü gün en yoğun hissettiği olay bağırsaklarının düzenli çalışmaya başlaması oldu. Tüketimin 5. günü için artık geceleri daha rahat uykuya daldığını ve sabahları uykusunu almış bir şekilde kalktığını söyleyen Lindsey, göz altı morluklarının yok olduğunu belirtti. Lindsey, altıncı gün kendisini ilk güne göre çok daha iyi hissettiğini ve cildinin pürüzsüz göründüğünü söyledi fakat kafeinsizliğe dayanamadığını da belirtti. Yeşil çay tüketiminin son günü yani yedinci günde Lindsey, değişimin aynaya yansımasına inanamadığını söyledi. Sivilceden eser kalmayan pürüzsüz ve parlak cildi karşısında çok şaşırdığını belirtti. Lindsey'in deney sonundaki son sözleri şöyle oldu:

"Cilt problemleri yaşayan herkese yeşil çay tüketmelerini tavsiye ediyorum. Gerçekten o bir mucize!"

Kaynak: Bustle